Otabek Shukurov kariyerine Avrupa'da devam ediyor: Sırp kulübü transferi duyurdu
Özbekistan milli takımının liderlerinden Otabek Shukurov kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sırbistan Süper Ligi temsilcisi Radnik Surdulica'ya transfer oldu.
Sırp kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşımızla sözleşme imzalandığını doğruladı ve Shukurov'un takım formasıyla çekilmiş fotoğrafıyla birlikte "Dobrodošao" (Hoş geldin) notunu paylaştı.
BAE'den Sırbistan'a: Futbolcunun yeni adımı
Otabek Shukurov, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası maçları öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Baniyas kulübünün formasını giyiyordu. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu seferki tercihi, Avrupa sahalarına geri dönmek oldu.
Radnik Surdulica puan durumunda kaçıncı sırada?
Şu anda Sırbistan Süper Ligi'nde mücadele kızışmış durumda.
Otabek Shukurov'un yeni kulübü Radnik Surdulica 14 puanla puan durumunun 7. sırasında yer alıyor.
Lig lideri olan ünlü Crvena Zvezda ise 28 puana sahip.
Milli takımımızın orta saha oyuncusunun tecrübesi ve oyun becerisinin, Radnik takımına Avrupa kupaları mücadelesinde büyük katkı sağlaması bekleniyor. Shukurov'un yeni takımıyla ilk maçına kısa süre içinde çıkması bekleniyor.
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