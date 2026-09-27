“Çifte altın”: Nodirbek Abdusattorov 1. masada dünyanın en iyisi seçildi!

Semerkant'ın ev sahipliğinde düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatı, milli spor tarihimize altın harflerle kazındı. Turnuvanın kaderini belirleyen son 11. turda, en yakın takipçi Hindistan'ın Macaristan ile 2:2 berabere kalarak 18 puanda kalması, Özbekistan erkek milli takımının şampiyonluğunu erkenden garantilemişti. Ancak şampiyonluk coşkusunu kaybetmeyen Özbek büyükustalar, Ukrayna takımını da 2,5:1,5 mağlup ederek toplam puanlarını 20'ye çıkardı ve Olimpiyat podyumunun en üst basamağına yerleşti.

Törensel kapanışta erkekler ve kadınlar kategorisindeki kazananlara madalyaları takdim edildi. Turnuvanın en parlak ve heyecan verici anlarından biri olarak, Özbekistan'ın lideri Nodirbek Abdusattorov 1. masada dünyanın en güçlü satranç oyuncusu seçilerek bireysel altın madalyayı kabul etti. Böylece Özbekistan, takım altın madalyasıyla birlikte birinci masadaki bireysel şampiyonluğu da kendi adına tescillemiş oldu.

«20 puan, Abdusattorov'un altını ve podyum zaferi»: Tarihi zaferin 5 ana noktası

Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı kapanış ve ödül töreninden en önemli resmi gerçekler:

Özbekistan — mutlak şampiyon: Milli takımımız son turda Ukrayna'yı 2,5:1,5 yenerek turnuvayı 20 puanla 1. sırada tamamladı;

Erkenden garantilenen zafer: Hindistan'ın Macaristan ile 2:2 berabere kalması, temsilcilerimizin altın madalyasını vaktinden önce kesinleştirdi;

Nodirbek Abdusattorov'un bireysel zaferi: Soydaşımız, 1. masanın en iyi satranç oyuncusu olarak özel bir altın madalya ile ödüllendirildi;

Törensel ödül podyumu: Semerkant'taki sahnede, dünyanın önde gelen satranç yıldızları arasında Özbekistan bayrağı en yüksek noktada dalgalandı;

Dört yılda ikinci kez dünya zirvesi: 2022 Chennai'deki altın ve 2024 Budapeşte'deki bronzdan sonra Özbekistan, 2026'da dünya satrancının zirvesini yeniden fethetti.

46. Dünya Satranç Olimpiyatı: Takım ve bireysel göstergelerin karşılaştırması

Semerkant turnuvasının ana sonuçlarının sınıflandırılması:

Turnuva kategorileri Kazananlar ve dereceye girenler Göstergeler ve sonuç Önemi ve tarihi statüsü Takım şampiyonluğu (Erkekler) ÖZBEKİSTAN milli takımı 20 puan (Mutlak 1. sıra) 4 yıl içinde ikinci Olimpiyat altını Takım gümüş madalyası Hindistan milli takımı 18 puan (Son turda 2:2) Olimpiyatın ana takipçisi oldu 1. masa bireysel performansı Nodirbek Abdusattorov 1. masa için Altın madalya Dünyanın bir numaralı masa lideri Son tur karşılaşması Özbekistan — Ukrayna 2,5 : 1,5 Şampiyonluğu perçinleyen galibiyet Ödül töreni arenası Semerkant uluslararası sahnesi Altın, gümüş, bronz takdim edildi Küresel satranç dünyasının merkezi haline geldi

Satranç uzmanlığı: Nodirbek'in 1. masadaki altını neden eşsiz bir başarı?

Uluslararası büyükustalar, FIDE analistleri ve spor yorumcularının sonuçları:

«1. masanın ağır yükü»: Olimpiyatta 1. masada oynamak en zor görev olarak kabul edilir, çünkü bu masada dünyanın en güçlü büyükustaları, mevcut ve eski dünya şampiyonları karşılaşır; Nodirbek Abdusattorov'un bu baskıyı yenip bireysel sıralamada 1. olması, gezegenimizin en güçlü satranç oyuncularından birine dönüştüğünü kanıtlıyor;

Liderlik ve takımı sürüklemek: Nodirbek'in birinci masadaki güvenilir, istikrarlı ve yenilmez oyunu; Sindarov, Yakubboyev, Vohidov ve Madaminov'un rahat hamle yapmalarına olanak sağladı;

Semerkant'taki tarihi miras: Kendi yurdunda, Semerkant topraklarında sadece takım kupasını korumakla kalmayıp, bireysel masalarda da dünya devlerini geride bırakmak, Özbek satrancının «altın çağının» başladığının bir göstergesidir.

Sizce Nodirbek Abdusattorov'un 1. masada dünyanın en iyisi seçilmesi, onu yakın yıllarda klasik satrançta dünya şampiyonu yapabilir mi? Semerkant'ta kazanılan bu çifte altın zafer sizde nasıl duygular uyandırdı? Tebriklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, milli takımımızın büyük başarısının analizini tüm vatandaşlarımızla gururla paylaşın!