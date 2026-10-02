Kazakistan'da yas gününde canlı yayın yapan blog yazarı 10 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kazakistan'ın Petropavl şehrinde 42 yaşındaki blog yazarı Irina Antonenko, 10 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum Kuzey Kazakistan Bölgesi polisi tarafından bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül günü Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında hayatını kaybeden 14 askeri personelin anısına ulusal yas günü ilan edilmişti.

Aynı gün Irina Antonenko sosyal medyada canlı yayın açarak müzik eşliğinde dans etti. Yayındaki davranışlarının kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kuzey Kazakistan Bölgesi polisi, soruşturma sonucunda toplanan delilleri mahkemeye sevk etti. 29 Eylül'de davayı görüşen mahkeme, Antonenko'yu küçük çaplı holigancılıktan suçlu bularak 10 gün idari hapis cezası verdi.

Daha önce polisin blog yazarıyla önleyici bir görüşme yaptığı ve kendisine uyarıda bulunduğu bildirilmişti. Antonenko daha sonra sosyal medya üzerinden özür diledi.

Belirtmek gerekir ki, blog yazarının cezalandırılmasının nedeni olarak mahkeme tarafından özellikle "küçük çaplı holigancılık" suçu gösterildi. Polis, yas günündeki davranışlarına kanunda öngörülen şekilde hukuki değerlendirme yapıldığını açıkladı.