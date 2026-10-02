Asya Oyunları: Özbekistan 13. gün sonunda ilk dörtte (Madalya Tablosu)

Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda 13. gün mücadeleleri sona erdi. Turnuvada başarılı bir performans sergileyen Özbekistan spor delegasyonu, genel klasmanda ilk dörtteki yerini sağlamlaştırdı.

Sporcularımızın kazandığı toplam madalya sayısı 65'e ulaştı. Sporcularımız şu ana kadar 20 altın, 23 gümüş ve 22 bronz madalya toplayarak kıtanın en güçlü takımları arasında başarılı bir mücadele veriyor.

Liderler ve rekabet: İlk on nasıl görünüyor?

Turnuva tablosunda madalya sayısında belirgin bir üstünlüğe sahip olan Çin milli takımı açık ara liderliğini sürdürüyor. Ev sahibi Japonya ikinci, Güney Kore ise üçüncü sırada yer alıyor:

Çin — 162 altın, 81 gümüş, 73 bronz (toplam: 316) Japonya — 71 altın, 83 gümüş, 85 bronz (toplam: 239) Güney Kore — 33 altın, 39 gümüş, 62 bronz (toplam: 134) Özbekistan — 20 altın, 23 gümüş, 22 bronz (toplam: 65) Hindistan — 16 altın, 25 gümüş, 35 bronz (toplam: 76) İran — 15 altın, 17 gümüş, 13 bronz (toplam: 45) Tayland — 15 altın, 11 gümüş, 17 bronz (toplam: 43) Kazakistan — 12 altın, 21 gümüş, 44 bronz (toplam: 77) Bahreyn — 11 altın, 5 gümüş, 6 bronz (toplam: 22) Malezya — 9 altın, 5 gümüş, 16 bronz (toplam: 30)

İlk yirmide bölgemizden başka temsilciler de yer alıyor; komşu Tacikistan 2 altın, 5 gümüş ve 7 bronz (toplam 14) madalya ile 20. sırada bulunuyor.

Turnuvanın kalan günlerinde de sporcularımızın katılımıyla önemli müsabakalar gerçekleşecek ve Özbekistan delegasyonunun madalya sayısının daha da artması bekleniyor.