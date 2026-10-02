Özbekistan'ın 20. altın madalyası! Jasurbek Jaysunov finalde zafer kazandı

Özbekistan delegasyonunun hanesine bir altın madalya daha eklendi. Bugün, 2 Ekim'de Taekwondo WT milli takım üyesi Jasurbek Jaysunov şampiyonluğu kazanarak ülkemize 20. altın madalyayı getirdi.

Müsabakada -80 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden Jaysunov, tüm aşamaları başarıyla geçerek finale ulaştı. Final mücadelesinde Çin Taipeisi temsilcisine karşı tatamiye çıkan sporcumuz, kendinden emin performansıyla rakibini mağlup etti ve turnuvanın galibi oldu.

Taekwondocularımızdan bir madalya daha

Hatırlatmak gerekirse, bugün kadınlar kategorisindeki müsabakalarda da milli takımımız madalya kazananlar arasında yer aldı:

-67 kg sıkletinde tatamiye çıkan sporcumuz Ozoda Sobirjonova başarılı bir performans sergileyerek delegasyonumuzun hanesine gümüş madalyayı eklemişti.

Jasurbek Jaysunov'un bu zaferi, Özbekistan delegasyonunun genel klasmandaki başarısını daha da pekiştirdi.