Hafta sonu sıcaklar artacak

Özbekistan'da haftanın sonuna doğru hava yeniden ısınmaya başlayacak. Sinoptiklerin verilerine göre, hafta sonu cumhuriyet topraklarının çoğunluğunda kuru ve nispeten sıcak hava hakim olacak.

«Özgidromet» tahminlerine göre, 5 Haziran'da bazı bölgelerde kısa süreli yağmur ve gök gürültülü fırtına görülebilir. Özellikle Taşkent, Semerkant, Kaşkaderya, Surhanderya vilayetleri ve Fergana Vadisi'nin bazı ilçelerinde yağış ihtimali devam edecek.

Cumhuriyetin kalan bölgelerinde ise çoğunlukla kuru hava gözlemlenecek, gündüz sıcaklığı 28-33 derece civarında olacak. Güney vilayetlerde hava 36 dereceye kadar ısınabilir.

6 ve 7 Haziran'da ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Sadece Fergana Vadisi ve Karakalpakistan'ın bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur yağabilir.

Uzmanların vurguladığı gibi, hafta sonu sıcaklık kademeli olarak yükselecek ve Pazar günü bazı yerlerde 34-37 dereceye ulaşacak.

Rüzgar hızı saniyede 7-12 metre olacak. Bazı bölgelerde rüzgar şiddetlenebilir, toz fırtınaları görülebilir. Cumhuriyetin kuzeyinde ise rüzgar hızının 20-22 metre/saniyeye ulaşma ihtimali var.

Dağlık ve etek bölgelerde yağmur ve gök gürültülü fırtınalar devam edecek. Bazı yerlerde sel ve su baskını riski de mevcut.

Taşkent şehrinde bugün günün ikinci yarısında kısa süreli yağmur yağabilir. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri başkentte kuru hava gözlemlenecek, sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sinoptiklerin verilerine göre, mevcut yaz sezonu boyunca bazı günlerde hava sıcaklığı ekstrem değerlere yaklaşabilir. Yazın en sıcak dönemlerinde bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye, çöl ve güney bölgelerde ise 47 dereceye kadar çıkması muhtemel.