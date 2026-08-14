Rio Ngumoha’yı gelecek sezonda neler bekliyor?

·2·Spor
Rio Ngumoha’yı gelecek sezonda neler bekliyor?

Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha'nın gelişiminde yeni bir aşamaya geçebilmesi için 2026-2027 sezonunda düzenli forma şansı bulması gerekiyor. İngiliz futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan 17 yaşındaki futbolcu, önceki sezonlarda birçok tarihi başarıya imza atarak takımın A takımına girme yolunda ilk önemli adımları atmıştı. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Liverpool efsanesi John Barnes, 247Bet'e verdiği röportajda genç kanat oyuncusunun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunurken, gelişim sürecine aşamalı yaklaşmanın önemini vurguladı. Uzman, kamuoyunun genç oyunculardan hemen dünyanın en iyi futbolcularından birine dönüşmelerini bekleyerek üzerlerinde gereksiz baskı oluşturduğunu belirtti.

Genç yeteneğin kulüpteki ilk başarıları

Chelsea akademisinden Merseyside ekibine transfer olan Rio Ngumoha, Ocak 2025'te Liverpool formasıyla sahaya çıkarak kulüp tarihinde A takımda forma giyen en genç futbolcu oldu. O sırada yalnızca 16 yıl 135 günlük olan oyuncunun yeteneklerinden teknik direktör Arne Slot aşamalı olarak yararlanmaya çalıştı.

Ayrıca ağustos ayında Newcastle United karşısında attığı dramatik galibiyet golü, ona Liverpool formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını kazandırdı. Ardından Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası maçlarında da kendini göstermeyi başardı ve İngiltere Milli Takımı'nın Yeni Zelanda ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giydi.

Gelecek sezonun öncelikli hedefleri

John Barnes'a göre mevcut aşamada Rio Ngumoha için en önemli konu, takımda istikrarlı bir yer edinmek ve adım adım gelişmek. Kulüp efsanesi, “Onun A takımda düzenli oynamasını sağlamamız gerekiyor. Ancak bundan sonra onu Liverpool'un veya İngiltere Milli Takımı'nın lider oyuncusu olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Ngumoha'nın oyun tarzı, rakiplerine karşı aktif hareket etmeye ve topla ileri çıkmaya dayanıyor. Zaman zaman gereğinden fazla hareket yapmakla suçlansa da Liverpool teknik ekibi, onu diğer hücum oyuncularından ayıran bu özelliği nedeniyle yaratıcı potansiyelini kısıtlamamak gerektiğinin farkında.

Rio NgumohaLiverpoolJohn BarnesPremier LeagueFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

PSG Real Madrid'den güçlü: Gürcü efsane Kvaratskhelia'nın geleceği hakkında açıklama yaptıPSG Real Madrid'den güçlü: Gürcü efsane Kvaratskhelia'nın geleceği hakkında açıklama yaptıBugün, 18:00Özbekistan U-20 Millî Takımı Taşkent’te Güney Kore ile Karşılaşacak!Özbekistan U-20 Millî Takımı Taşkent’te Güney Kore ile Karşılaşacak!Bugün, 17:54Islam Makhachev UFC tarihindeki en büyük hedefini açıkladı: MMA’de yeni zirve!Islam Makhachev UFC tarihindeki en büyük hedefini açıkladı: MMA’de yeni zirve!Bugün, 17:47Judocularımız Güney Amerika’yı fethetmeye hazır: milli takım kadrosu!Judocularımız Güney Amerika’yı fethetmeye hazır: milli takım kadrosu!Bugün, 17:38Taşkent'te 15 madalya: Başkentteki Asya Şampiyonası'ndan çarpıcı sonuçlarTaşkent'te 15 madalya: Başkentteki Asya Şampiyonası'ndan çarpıcı sonuçlarBugün, 17:30Como, hücum hattını güçlendirmek için Liam Delap'ı değerlendiriyorComo, hücum hattını güçlendirmek için Liam Delap'ı değerlendiriyorBugün, 17:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı