Rio Ngumoha’yı gelecek sezonda neler bekliyor?

Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha'nın gelişiminde yeni bir aşamaya geçebilmesi için 2026-2027 sezonunda düzenli forma şansı bulması gerekiyor. İngiliz futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan 17 yaşındaki futbolcu, önceki sezonlarda birçok tarihi başarıya imza atarak takımın A takımına girme yolunda ilk önemli adımları atmıştı. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Liverpool efsanesi John Barnes, 247Bet'e verdiği röportajda genç kanat oyuncusunun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunurken, gelişim sürecine aşamalı yaklaşmanın önemini vurguladı. Uzman, kamuoyunun genç oyunculardan hemen dünyanın en iyi futbolcularından birine dönüşmelerini bekleyerek üzerlerinde gereksiz baskı oluşturduğunu belirtti.

Genç yeteneğin kulüpteki ilk başarıları

Chelsea akademisinden Merseyside ekibine transfer olan Rio Ngumoha, Ocak 2025'te Liverpool formasıyla sahaya çıkarak kulüp tarihinde A takımda forma giyen en genç futbolcu oldu. O sırada yalnızca 16 yıl 135 günlük olan oyuncunun yeteneklerinden teknik direktör Arne Slot aşamalı olarak yararlanmaya çalıştı.

Ayrıca ağustos ayında Newcastle United karşısında attığı dramatik galibiyet golü, ona Liverpool formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını kazandırdı. Ardından Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası maçlarında da kendini göstermeyi başardı ve İngiltere Milli Takımı'nın Yeni Zelanda ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giydi.

Gelecek sezonun öncelikli hedefleri

John Barnes'a göre mevcut aşamada Rio Ngumoha için en önemli konu, takımda istikrarlı bir yer edinmek ve adım adım gelişmek. Kulüp efsanesi, “Onun A takımda düzenli oynamasını sağlamamız gerekiyor. Ancak bundan sonra onu Liverpool'un veya İngiltere Milli Takımı'nın lider oyuncusu olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Ngumoha'nın oyun tarzı, rakiplerine karşı aktif hareket etmeye ve topla ileri çıkmaya dayanıyor. Zaman zaman gereğinden fazla hareket yapmakla suçlansa da Liverpool teknik ekibi, onu diğer hücum oyuncularından ayıran bu özelliği nedeniyle yaratıcı potansiyelini kısıtlamamak gerektiğinin farkında.