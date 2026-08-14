Anne, bebeğini saç kurutma makinesinin sıcak havasıyla öldürdü ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesinde 28 yaşındaki Courtney Gartshore, üç aylık kızı Dalia-Rose’un ölümüne neden olduğu için altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trajedi, 30 Eylül 2023’te Peterhead kentinde yaşandı. Mahkemede, Gartshore’un saç kurutma makinesinden çıkan sıcak havayı bebeğin başına ve vücuduna uzun süre yönelttiği ortaya çıktı. Bebeğin vücudunun yaklaşık yüzde 18’i ağır şekilde yaralandı.

Uzmanlar, çocuğun ölümünün temel nedeninin yanıklar değil, vücudunun aşırı ısınması ve sıcak çarpması olduğunu söyledi.

Gartshore, kızına zarar verme veya onu öldürme niyetinin olmadığını belirtti ve saç kurutma makinesini kullandığını hatırlamadığını söyledi. Ancak mahkeme onu ağır ihmalden suçlu buldu.

Mahkemede, olay sırasında kadının bebeğe tek başına baktığı ve alkol aldığı da ortaya çıktı.

Yargıç Simon Collins, davayı «son derece kaygı verici» olarak nitelendirerek Gartshore’un ebeveynlik görevinin en temel sorumluluğunu ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Sonuç olarak Gartshore altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.