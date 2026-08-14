53 yıl önce denize atılan mektup bulundu

ABD’nin New Jersey eyaletinde, 53 yıl önce denize atılan bir şişenin içinde bulunan mektup ortaya çıktı. Sıradışı buluntu, eyaletin bataklık alanlarından birinde yapılan temizlik çalışmaları sırasında keşfedildi ve o döneme ait çocukluk anılarını yeniden canlandırdı.

Tidelands Initiative kuruluşunun kurucu ortağı John Kutereman, Upper Township bölgesindeki bataklıkta rutin temizlik çalışması yaparken sıkıca kapatılmış bir şişe buldu. İçinde, Lori Blair adlı 9 yaşındaki bir kız tarafından yazılmış mizahi bir mektup vardı.

20 Ağustos 1973 tarihli mektupta, şişenin Ocean City’deki Second Street Beach sahilinden denize atıldığı yazıyordu. Kız, mektubu çocukça ve mizahi bir üslupla kaleme alarak kaçırıldığını ve Atlantik kıyısı yakınlarındaki bir adaya götürüldüğünü anlatmıştı.

Yazdıklarına göre orada acımasız «sünger balıkçıları» onu köpek balıklarıyla dolu sulara dalmaya zorluyordu. Mektubun sonunda ise şişeyi bulan kişiden, onu belirtilen ev adresine geri göndermesi isteniyordu. Kız, şaka yollu olarak mektubun bulunmasının hayatını kurtarmış olabileceğini de yazmıştı.

53 yıl sonra yazarı bulundu

İlginç buluntunun yazarını aramaya karar veren Kutereman, mektubun fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra paylaşım, mektubun yazarı Lori’nin ablası Alison Spencer’a ulaştı.

Alison’ın anlattığına göre Lori mektubu yazdığında yalnızca 9 yaşındaydı, kendisi ise 16 yaşındaydı. Söylediğine göre Lori metni ona dikte ettirmişti, çünkü ablasının el yazısı daha güzeldi.

Bunun ardından iki kız kardeş şişeyi Ocean City sahilinden denize attı. O sırada sıradan bir çocukluk şakası olarak gönderilen mektubun 53 yıl sonra yeniden bulunacağını akıllarına bile getirmemişlerdi.

Bu buluntu, yıllar boyunca denizde kaybolduğu düşünülen küçük bir mektubun bile bir gün sahibinin hayatına geri dönebileceğini gösterdi.