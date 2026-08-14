Como, hücum hattını güçlendirmek için Liam Delap'ı değerlendiriyor

·8·Spor
Como, hücum hattını güçlendirmek için Liam Delap'ı değerlendiriyor

İtalya temsilcisi Como'nun başantrenörü Cesc Fàbregas, takımın hücum hattını daha da güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalarını sürdürüyor. Sky Sport'un haberine göre kulüp yönetimi, Chelsea'nin forveti Liam Delap'ın transferi için ilk görüşmelere başladı ve bu seçenek ana hedef hâline gelebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Como, bu sezon transfer döneminde oldukça aktif çalışmalar yürüterek Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Kulüp savunma hattını baştan kurdu ve Nico Paz gibi yetenekli futbolcuları takımda tuttu. Buna rağmen başantrenör Cesc Fàbregas, İtalya ve Avrupa sahnelerinde rekabet edebilmek için takımın ilk 11'inde doğrudan oynayabilecek üst düzey bir forvete ihtiyaç duyuyor.

Moise Kean transferindeki zorluklar

Aslında Como, uzun süredir Fiorentina'nın forveti Moise Kean'i kadrosuna katmayı planlıyordu. Kulüp, İtalya Millî Takımı oyuncusu için iki kez resmî teklif sundu; son teklif 35 milyon avro ve bonusları içeriyordu. Bu transferin hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi kadro kayıtları açısından büyük önem taşıması bekleniyordu.

Ancak Fiorentina'nın sportif direktörü Fabio Paratici bu teklifi reddetti. Bunun ardından Como'nun sportif direktörü Ludi alternatif seçenekler aramaya başladı ve dikkatini Londra ekibi Chelsea'ye çevirdi.

Liam Delap seçeneği ve görüşmeler

Kulüp yönetimi daha önce Trevoh Chalobah'ın transferi konusunda Chelsea ile başarılı bir iş birliği yapmıştı. Şimdi ise bu diplomatik ilişkilerden yararlanılarak, 2003 doğumlu İngiliz forvet Liam Delap için görüşmeler yürütülüyor. Londra ekibi, oyuncuyu bir yıl önce Ipswich'ten yaklaşık 40 milyon avro karşılığında transfer etmişti.

Sky Sport'un haberine göre şu anda bu transferin kiralık olarak gerçekleştirilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Chelsea, oyuncunun maaşının bir bölümünü ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Taraflar arasındaki ilk temaslar olumlu sonuçlanırken Liam Delap'ın adı, Moise Kean'e alternatif olarak ciddi biçimde öne çıkıyor.

ComoLiam DelapCesc FàbregasChelseaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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