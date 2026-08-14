Sofie Lundgaard Liverpool'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a katıldı

Liverpool kadın takımının orta saha oyuncusu Sofie Lundgaard, kariyerine Almanya Frauen-Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta devam edecek. Goal.com'un haberine göre 24 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun transferi, bedeli açıklanmayan bir ücret karşılığında gerçekleşti ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bu transferle Lundgaard, Merseyside kulübündeki üç buçuk yıllık kariyerini noktaladı. Ocak 2023'te Fortuna'dan transfer edilen yetenekli orta saha oyuncusu, ilk 18 ayında 31 maçta forma giyerek takımın oyununa kısa sürede uyum sağladı.

Ağır sakatlıklar ve zorlu dönem

Ancak futbolcunun Liverpool'daki son yılları ciddi sakatlıkların gölgesinde kaldı. Diz bağlarının kopması ve bacak kemiğinin kırılması gibi ağır sakatlıklar, onu uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçmek zorunda bıraktı.

Bunun sonucunda son iki sezonda yalnızca 11 maçta forma giyebildi; geçtiğimiz sezon ise sadece üç kez oyuna sonradan dahil oldu. Buna rağmen kulüp yönetimi ve teknik ekip, zor dönemlerde gösterdiği azim ve cesareti takdir etti.

Kulüp ve futbolcunun vedası

Liverpool, resmi açıklamasında futbolcunun katkıları için teşekkür ederek Almanya'daki kariyerinde başarılar diledi. Kulüp ve taraftarlar için değerli bir isim haline gelen Sofie Lundgaard da sosyal medya hesaplarından sıcak bir veda mesajı paylaştı.

Futbolcu, mesajında Merseyside'ı ikinci evi olarak nitelendirerek taraftarların desteğinin kendisi için her zaman özel bir anlam taşıdığını vurguladı ve kulübün daima taraftarı olarak kalacağını belirtti.

Frauen-Bundesliga'da yeni fırsat

Almanya şampiyonasına transfer olmak, Lundgaard'a Avrupa kadın futbolunun önde gelen liglerinden birinde en iyi formuna yeniden kavuşmak için önemli bir fırsat sunuyor. Eski Danimarka genç milli takım oyuncusunun, teknik becerileri sayesinde Frankfurt ekibinin orta sahasında önemli bir lider olması bekleniyor.

Liverpool açısından ise bu transfer, başantrenör Gareth Taylor yönetimindeki takımın gelecek sezon rekabet gücünü artırma yolunda atılan bir sonraki adım oldu. Kadınlar Süper Ligi'ndeki zorlu mücadeleler öncesinde kadroyu yenileme ve güçlendirme çalışmaları sürüyor.