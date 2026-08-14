Islam Makhachev UFC tarihindeki en büyük hedefini açıkladı: MMA’de yeni zirve!

·1·Spor
Islam Makhachev UFC tarihindeki en büyük hedefini açıkladı: MMA’de yeni zirve!

UFC yıldızı ve yarı orta sıkletin mevcut şampiyonu Islam Makhachev karma dövüş sanatlarındaki (MMA) kariyerine ilişkin sonraki büyük hedeflerini paylaştı.

Rus dövüşçü, kariyeri boyunca birçok zirveyi aştığını belirterek artık MMA tarihine geçecek ve kırılması neredeyse imkânsız olacak bir galibiyet serisi yakalamak istediğini söyledi.

“Hedef: üst üste 20 galibiyetlik seri”

Makhachev, önüne koyduğu yeni hedef hakkında şunları söyledi:

“Şimdiye kadar mümkün olan tüm rekorları zaten kırdık. Artık belki de üst üste 20 maçlık galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bu gerçekten harika bir başarı olurdu.

Üst üste 20 galibiyet almayı başarırsak büyük ihtimalle bu tarihî rekoru başka hiç kimse kıramaz.”

Rekora giden yolda bir sonraki adım: 16 Ağustos, UFC 330

Islam Makhachev şu ana kadar oktagonda üst üste 16 galibiyetlik seri elde etti. Bu galibiyet sayısını bir artırarak rekora yaklaşmak için onu bir sonraki zorlu sınav bekliyor.

Hatırlanacağı üzere Islam Makhachev, 16 Ağustos’ta ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde düzenlenecek UFC 330 turnuvasının ana maçında şampiyonluk kemerini namağlup İrlandalı rakibi Ian “Machado” Garry’ye karşı savunacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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