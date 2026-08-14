Judocularımız Güney Amerika’yı fethetmeye hazır: milli takım kadrosu!

20–24 Ağustos tarihleri arasında Ekvador’un büyük şehirlerinden biri olan Guayaquil’de judoda gençler arasındaki prestijli Dünya Şampiyonası düzenlenecek.

Yılın bu en önemli ve prestijli organizasyonunda dünyanın 61 ülkesinden toplam 480 genç judocu dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak. Aralarında Özbekistan genç milli takımının da bulunduğu sporcular, başlıca ödüller için tam kadro mücadele edecek.

Özbekistan Judo Federasyonu basın servisinin resmi açıklamasına göre, milli takım delegasyonumuz başantrenör Aurelian Chiprian Flis yönetiminde Güney Amerika’ya, Ekvador’a hareket etti.

Dünya Şampiyonası’na giden tam kadro

Kıta ve dünya arenasında ülkemizi temsil edecek genç judocularımız ve teknik heyetle tanışın:

Erkekler:

-50 kg: Safoxo‘ja Sayfulloyev, Akbar Sharifov

-55 kg: Bobur Yusupov

-60 kg: Abubakr Sattorov, Davlat Ahrorov

-66 kg: Akromjon Karimov

-73 kg: Behruzbek Usmonov

-81 kg: Samandar Sunnatov

-90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov

+90 kg: Alibek Durdiyev

Kadınlar:

-40 kg: Iroda Sirojiddinova

-44 kg: Dilafruz Boltaboyeva, Alina Kolyucheva

-48 kg: Charos Hikmatova, Mohinur Ollaberganova

-57 kg: Ziyoda Javlonova, Zuhra Alimova

-63 kg: Parizoda Yuldasheva, Gulsanam Hazratova

-70 kg: Poshshajon Jumaboyeva

Teknik heyet ve delegasyon:

Başantrenör: Aurelian Chiprian Flis

Antrenörler: Gelaniy Ozdayev, Junna Kikuchi, Zokirjon Sobirov, Nilufar Yermaganbetova

Doktor: Gulzoda Hakimova

Takım menajeri: Dilshod Shukrulloyev

Ekvador tatamilerinde gerçekleşecek zorlu mücadelelerde sporcularımıza başarılar ve altın madalyalar diliyoruz!

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