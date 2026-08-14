Davide Frattesi transferi etrafındaki kriz çözüldü

Futbol dünyasında transfer döneminin son günleri çoğu zaman beklenmedik gelişmelere sahne olur. Goal.com'un haberine göre, İtalya liginde Inter ile Lazio arasında orta saha oyuncusu Davide Frattesi'nin transferi konusunda gerilim yaşandı ve sorun ancak son dakikalarda çözüme kavuştu. Taraflar başlangıçta anlaşmaya varmış olsa da resmi kurumların müdahalesi her şeyi değiştirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Inter ve Lazio, oyuncunun transferi konusunda 13 Ağustos'ta ilk anlaşmaya varmıştı. Buna göre Davide Frattesi'nin Roma ekibine 1 milyon avro karşılığında kiralık olarak transfer olması ve 14 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonunun bulunması planlanıyordu. Lazio'nun Serie A'yı 10. sırada tamamlaması veya oyuncunun belirli sayıda maçta forma giymesi hâlinde bu madde zorunlu satın alma hükmüne dönüşecekti. Ayrıca Inter, gelecekteki satıştan yüzde 50 pay alma hakkını da elinde tutacaktı.

Transferdeki engel ve sözleşmede yapılan değişiklikler

Ancak 14 Ağustos sabahı Serie A yönetimi bu anlaşmayı bloke etti. Lazio'nun transfer faaliyetlerinin kısıtlanmış olması ve mali dengeyi sıfıra indirmesi gerekmesi nedeniyle sorun ortaya çıktı. Via Rosellini ofisinin itirazı, özellikle zorunlu satın alma şartına yönelikti. Claudio Lotito'nun başkanlığındaki kulüp, 14 milyon avroluk zorunluluk devreye girdiğinde transfer dönemi için sıfır bilançoyu önceden garanti edemiyordu.

Mali katsayılar ve kadro maliyeti sınırıyla ilgili sorunlar nedeniyle anlaşma askıya alındı. Bu nedenle Inter yönetimi ve özellikle Giuseppe Marotta, duruma ciddi tepki gösterdi. Futbolcu ve menajerleri ise Milano'dan Roma'ya uçmaya hazır beklerken havaalanında mahsur kaldı ve rezerve edilen uçağın onlarsız havalanmasını izlemek zorunda kaldı.

Yeni formül ve nihai anlaşma

Lazio yönetimi durumu yatıştırmak amacıyla hızlı görüşmelere başladı ve sorunu çözmek için yeni bir formül geliştirdi. Sonuç olarak taraflar anlaşma şartlarını değiştirmeyi başardı ve Davide Frattesi'nin Roma'ya uçmasına izin verildi.

Yeni anlaşmaya göre transfer şu şartlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor:

Kiralama bedeli 1 milyon avrodan 5 milyon avroya çıkarıldı;

Satın alma opsiyonu 14 milyon avrodan 10 milyon avro artı bonuslara indirildi;

Gelecekteki transferden elde edilecek gelirin yüzde 50'sinin Inter'de kalması değişmeden korundu.

Böylece uzun süren ve çok sayıda tartışmaya yol açan transfer destanı nihayet sona erdi. Orta saha oyuncusu kariyerine Biancocelesti formasıyla devam edecek.