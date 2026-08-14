Özbekistan U-20 Millî Takımı Taşkent’te Güney Kore ile Karşılaşacak!

·21·Spor
Özbekistan U-20 Millî Takımı Taşkent’te Güney Kore ile Karşılaşacak!

Özbekistan U-20 Millî Takımı, kıta şampiyonası elemeleri öncesinde son ve belirleyici hazırlık aşamasına giriyor.

Deneyimli teknik direktör Celaleddin Rahmatullayev’in öğrencileri, 25 Ağustos’ta Taşkent’te Asya’nın en güçlü genç millî takımlarından biri olan Güney Kore U-20 Takımı’na karşı uluslararası hazırlık maçına çıkacak.

Kıta elemeleri öncesi son hazırlık maçı

Edinilen bilgilere göre 25 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında U-20 Asya Kupası eleme maçları oynanacak. Bu kıta turnuvasına titizlikle hazırlanan temsilcilerimiz için Koreli yaşıtlarına karşı oynanacak mücadele, resmî maçlar öncesindeki en önemli ve temel sınav olacak.

Teknik direktör Celaleddin Rahmatullayev, bu hazırlık maçıyla A takım oyuncularının fiziksel ve taktik durumunu kapsamlı şekilde değerlendirmeyi ve resmî elemeler için en uygun taktiği belirlemeyi hedefliyor.

Taşkent’teki statta oynanacak çekişmeli hazırlık maçının genç futbolcularımız için büyük bir sınav ve önemli bir deneyim olması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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