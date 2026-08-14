Taşkent'te 15 madalya: Başkentteki Asya Şampiyonası'ndan çarpıcı sonuçlar

·5·Spor
Taşkent'te 15 madalya: Başkentteki Asya Şampiyonası'ndan çarpıcı sonuçlar

Başkentimiz Taşkent'in ev sahipliği yaptığı, yıldızlar ve gençler arasındaki prestijli Asya Halter Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.

Özbekistan Millî Olimpiyat Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, müsabakaların bir sonraki günü de temsilcilerimiz için son derece başarılı ve verimli geçti — sporcularımız bir günde 1 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Muhammadshokir Turdaliyev'den altın başarı

Yıldızlar kategorisinde -95 kg sıkletinde mücadele eden yetenekli sporcumuz Muhammadshokir Turdaliyev silkme branşında tüm rakiplerini geride bırakarak kıta şampiyonu oldu ve takımımıza bir altın madalya daha kazandırdı. Ayrıca toplam sonuçlarında podyumun ikinci basamağına çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gümüş ve bronz madalya kazanan kahramanlarımız

Zorlu ve çekişmeli mücadelelerin ardından podyumda yer alan vatandaşlarımızla tanışın:

Gümüş madalya kazananlar:

  • Muhammadshokir Turdaliyev (Yıldızlar, -95 kg) — toplam sonuçlarında;

  • Bekzod G‘ofirjonov (Gençler, -95 kg) — silkme branşında;

  • Bekzod G‘ofirjonov (Gençler, -95 kg) — toplam sonuçlarında;

  • Dilnura Xoldorova (Gençler, -77 kg) — koparma branşında;

  • Dilnura Xoldorova (Gençler, -77 kg) — toplam sonuçlarında.

Bronz madalya kazananlar:

  • Alisher Osmanov (Yıldızlar, -95 kg) — silkme ve toplam sonuçlarında (2 bronz);

  • Elbek Idiyev (Yıldızlar, +95 kg) — koparma, silkme ve toplam sonuçlarında (3 bronz);

  • Xulkar Ro‘ziqulova (Yıldızlar, +77 kg) — koparma branşında (1 bronz);

  • Dilnoza Fayzullayeva (Gençler, -77 kg) — koparma, silkme ve toplam sonuçlarında (3 bronz).

Böylece Özbek halterinin geleceği olan genç sporcular, kıta şampiyonasında yüksek seviyelerini ve hazırlık düzeylerini bir kez daha ortaya koyuyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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