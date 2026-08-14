PSG Real Madrid'den güçlü: Gürcü efsane Kvaratskhelia'nın geleceği hakkında açıklama yaptı

Gürcü futbolunun efsanesi ve Milan'ın eski savunmacısı Kaha Kaladze PSG ve Gürcistan Millî Takımı'nın lideri Khvicha Kvaratskhelia'nın Madrid ekibi Real Madrid'e olası transferi hakkında çıkan söylentilere ilişkin görüşlerini açıkladı.

Deneyimli isim, Khvicha'nın Madrid'e gitmesinin büyük bir başarı olacağını göz ardı etmese de Paris ekibinin günümüzdeki oyun seviyesinin Real Madrid'den üstün olduğunu açıkça vurguladı.

“Real Madrid onu rahatlıkla transfer edebilir, ancak…”

Kaladze, yıldız futbolcunun geleceği ve iki dev kulüp arasındaki fark hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

*“Tarafsız bakarsak, evet, “Real Madrid” onu rahatlıkla transfer edecek güce sahip... Sadece bugünlerde PSG çok daha güzel futbol oynuyor ve Real Madrid'den daha güçlü bir takım. Bugünkü durum itibarıyla. Ancak tarihe bakarsak, elbette Real Madrid kraliyet kulübü ve futbol tarihinin en büyük takımlarından biri. Bu nedenle Khvicha Real Madrid'e transfer olmayı başarırsa hepimiz onun adına seviniriz. Fakat bu yalnızca sıradan bir transfer olarak kalmamalı; orada yeni zirvelere ulaşmalı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalı. İşte o zaman bu gerçek bir başarı olur”*.

“Luis Enrique bir dahi!”

Gürcü eski yıldız ayrıca Fransız ekibin teknik direktörü Luis Enrique'nin takımda yaptığı çalışmaları özellikle takdir etti:

“Ancak bugünlerde PSG'nin futbolunu fazlasıyla beğeniyorum. Çünkü orada Luis Enrique var... O gerçekten dahi bir teknik direktör!” — diyerek sözlerini tamamladı Kaha Kaladze.

Khvicha Kvaratskhelia'nın Paris'teki başarılı performansı ve Luis Enrique yönetimindeki gelişimi, transfer piyasasındaki değerini daha da artırırken Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın diğer devlerinin ilgisini canlı tutuyor.

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