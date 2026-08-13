Instagram metin logosunu yeniledi

·8·Teknoloji
Instagram metin logosunu yeniledi

Popüler sosyal ağ Instagram, on yıldır değişmeyen metin logosu yani wordmark tasarımını köklü biçimde yeniledi. Bu değişiklik, platformun görsel kimliğini modernleştirme ve kullanıcılara yeni bir estetik deneyim sunma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre yeni tasarımın tanıtımı, şirket yöneticisi Adam Mosseri tarafından Instagram ve Threads platformlarında duyuruldu. Mosseri açıklamasında, yeni logonun önceki versiyona kıyasla daha keskin ve modern bir görünüme sahip olduğunu, bununla birlikte orijinal tasarıma duyulan saygının korunduğunu belirtti.

Yeni yazı tipi ve öne çıkan özellikleri

Eski logo on yıl boyunca önemini korumuş olsa da günümüzde biraz eskimiş görünmeye başlamıştı. Bu nedenle Meta, logoyu modern gereksinimlere uyarlamaya karar verdi. Yeni metin logosunda el yazısını anımsatan unsurlar kullanıldı; “s”, “r” ve “g” harflerinde retro tarzı kıvrımlı çizgilere yer verildi.

Yazı tipi seçiminin kullanıcılar arasında çeşitli tartışmalara yol açtığını özellikle belirtmek gerekir. Bazıları harflerin yeni biçimini beğenirken, diğerleri “r” harfinin özgün şekli nedeniyle yazının “Instagzam” şeklinde okunabileceği yönünde esprili yorumlar yapıyor. Buna rağmen Instagram markası o kadar tanınmış durumda ki kullanıcıların çoğu, her türlü sanatsal süslemeye karşın markayı hemen tanıyacaktır.

Kullanıcı tepkileri ve sonraki planlar

Büyük markalar logolarını değiştirdiğinde, kitleler tarafından genellikle bir miktar tepki veya kafa karışıklığıyla karşılaşılır. Bu kez de yenilenen tasarım hakkında olumlu görüşlerin yanı sıra eleştirel yorumlar da yapıldı. Özellikle genç neslin el yazısını öğrenmemiş olması nedeniyle “s” harfinin küçük bir tekne yelkenini andıran biçimini anlamakta zorlanabileceği belirtiliyor.

Hatırlatmak gerekirse Instagram, tasarımında son önemli değişiklikleri 2016 yılında yapmıştı. Canlı renkli degradeye sahip bir ikon kullanıma sunulmuş ve klasik kahverengi kamera görünümünden vazgeçilmişti. Meta temsilcileri şu ana kadar uygulama ikonlarının veya diğer arayüz unsurlarının gelecekte değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda ek bir açıklama yapmadı.

InstagramAdam MosseriTeknolojiTasarımSosyal Medya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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