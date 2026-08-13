Microsoft, Copilot uygulamalarını birleştirerek başarısız yapay zekâ özelliklerinden vazgeçiyor

·11·Teknoloji
Microsoft, Copilot uygulamalarını birleştirerek başarısız yapay zekâ özelliklerinden vazgeçiyor

İki yıl önce Microsoft, yapay zekâ teknolojilerini sektördeki nesil değişimine eşdeğer görerek bu alanda lider olmayı planlıyordu. Ancak teknoloji devi bugün, tüketiciler ve iş kullanıcıları için tasarlanan ayrı Copilot uygulamalarını birleştirmeye ve başarısız olan bir dizi yapay zekâ özelliğini kapatmaya karar verdi. Bu değişiklikler, şirketin yapay zekâ pazarında ChatGPT, Claude ve Gemini gibi başlıca rakipleriyle rekabet edebilmek için stratejisini yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. Bu haberi Techcrunch.com haber veriyor.

GeekWire'ın haberine göre ve Microsoft'un resmî destek belgelerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, kişisel kullanıma yönelik Copilot uygulamasının işlevleri artık kurumsal odaklı Microsoft 365 Copilot uygulamasıyla birleştirilecek. Bu adım, kişisel ve profesyonel yapay zekâ görevlerinin çoğu zaman örtüşebildiğinin ve şirketin önceki stratejisinin kullanıcılar için fazla karmaşık olduğunun kabulü anlamına geliyor. Süreç aynı zamanda yapay zekâ uygulamaları pazarındaki genel birleşme eğilimiyle de örtüşüyor.

Özelliklerin kaldırılması ve değişiklik tarihi

Microsoft'un resmî açıklamasına göre kullanıcılar, 18 Ağustos 2026'ya kadar grup sohbetleri, Copilot'ta yapay zekâ tarafından oluşturulan podcast'ler, Copilot Labs deneysel özellikleri ve Deep Research işlevi de dâhil olmak üzere bazı özelliklere erişimini kaybedecek. Şirket ayrıca Mico adlı animasyon karakterinden de vazgeçiyor. Bu yüzen karakter, kullanıcılara eski ve tanıdık Clippy asistanının modern yapay zekâ yorumunu hatırlatıyordu.

Microsoft, geçiş döneminde bazı özelliklerin geçici olarak çalışmayabileceği konusunda önceden uyarıda bulundu. Bununla birlikte, bağımsız Copilot uygulaması üzerinden oluşturulan tüm dosyaların otomatik olarak OneDrive bulut depolama hizmetine taşınması planlanıyor. Ücretli profesyonel kullanıcılar içinse Deep Research özelliğinin yerini Researcher işlevinin alması bekleniyor.

Yapay zekâ pazarındaki genel eğilimler

Bu değişiklikler yalnızca Microsoft'un iç politikasını değil, yapay zekâ sektöründeki büyük oyuncuların adımlarını da yansıtıyor. Daha önce diğer teknoloji şirketleri de uygulamalarını sadeleştirmek için önlemler almıştı. Örneğin Claude, Cowork özelliğini ana Chat bölümüne eklerken OpenAI, aracı özelliklere sahip Operator işlevini ChatGPT sistemine entegre etti. Google da Gemini uygulamasına derin araştırma ve web sayfalarında gezinme gibi özel yetenekler eklemeyi sürdürüyor.

Microsoft yönetimine göre bu güncellemelerin temel amacı, Copilot deneyimini daha basit ve birleşik bir sisteme dönüştürmek. Ancak bu adım aynı zamanda Copilot'un yönünü bir ölçüde kaybettiği anlamına da geliyor. The Information'ın temmuz ayında bildirdiği üzere, Copilot faaliyetlerini denetleyen başkan yardımcısı Jeykob Andreu, bir iç yazışmada uygulamanın müşterilerin hayatında kendine yer edinebilmesi için verimsiz çalışan özelliklerden vazgeçmesi gerektiğini özellikle vurgulamıştı.

MicrosoftCopilotYapay ZekâTeknolojiChatGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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