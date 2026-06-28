Habib, 2026 Dünya Kupası'nda Herkesi Şaşırtabilecek 4 Takımı Açıkladı

·93·Spor
Habib, 2026 Dünya Kupası'nda Herkesi Şaşırtabilecek 4 Takımı Açıkladı

Dünya Kupası play-off aşaması öncesinde Habib Nurmagomedov, beklenmedik sonuçlar almaya aday takımları sıraladı.

Eski UFC şampiyonunun seçtiği dörtlü arasında turnuva favorileri yer almıyor. Ancak her biri son 32 turunda güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek ve büyük bir sürprize imza atabilir.

Habib hangi takımları seçti?

37 yaşındaki eski dövüşçü ve UFC Hall of Fame üyesi Nurmagomedov'a göre, şu milli takımlar play-off'ta birçok kişiyi şaşırtabilir:

Nurmagomedov, "Play-off'lar kesinlikle daha ilginç olacak. Japonya, Kolombiya, Senegal ve Fas birçok kişiyi ciddi şekilde şaşırtabilir" diye yazdı.

Dört takımı zorlu bir sınav bekliyor

Habib'in bahsettiği milli takımların tamamı son 32 turunda ciddi rakiplerle güçlerini çarpıştıracak.

Takım

Play-off Rakibi

Fas

Hollanda

Japonya

Brezilya

Kolombiya

Gana

Senegal

Belçika

Özellikle Japonya'nın Brezilya ile, Fas'ın ise Hollanda ile olan karşılaşmaları büyük ilgi uyandırıyor.

Sürpriz ihtimali var mı?

Dünya Kupası play-off aşamasında, bir takımın isminden veya tarihinden ziyade, o günkü hazırlığı ve sahadaki performansı daha fazla önem taşır.

Japonya disiplinli ve hızlı futbolu, Fas sağlam savunması, Senegal fiziksel üstünlüğü, Kolombiya ise hücumcu tarzıyla rakiplerine ciddi sorunlar çıkarabilir.

Play-off'larda tek bir hata turnuvadan elenmek için yeterlidir. Bu nedenle favoriler de rahat olamaz.

Habib'in tahmini gerçekleşecek mi?

Nurmagomedov'un seçtiği takımlardan en az biri bir favoriyi turnuvadan elerse, bu son 32 turunun en büyük sürprizlerinden biri olur.

Şimdi asıl soru şu: Japonya Brezilya'yı, Senegal Belçika'yı veya Fas Hollanda'yı durdurabilecek mi?

Sizce Habib'in belirttiği dört takımdan hangisi en büyük sürprizi yapacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Habib NurmagomedovJaponyaKolombiyaSenegalFas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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