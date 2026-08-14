Como, Chelsea forveti Liam Delap'ın transferini değerlendiriyor

İtalya'nın Como kulübü, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. Goal.com'un haberine göre ekip, Moise Kean transferiyle ilgili görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından odağını Chelsea forveti Liam Delap'a çevirmek zorunda kaldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Büyük hedefleri olan İtalyan ekibinin yönetimi, önündeki zorlu sezon öncesinde kadroya deneyimli bir golcü katmayı öncelikli görev olarak görüyor. Transfer piyasasında ortaya çıkan beklenmedik zorluklar nedeniyle kulübün sportif direktörü alternatif seçenekler aramaya başladı.

Hücum hattını güçlendirme planları

Sahanın son üçte birlik bölümünde rekabet gücünü koruyabilmek için takımın kaliteli bir forvete ihtiyacı var. Chelsea oyuncusu Liam Delap, fiziksel özellikleri ve üst düzey maç deneyimi sayesinde Como'nun ilgisini çeken genç forvetlerden biri oldu.

Şu anda taraflar arasındaki görüşmeler ilk aşamada bulunuyor. Kulüp yetkilileri, resmî teklif yapma ihtimalini ve transferin ne kadar gerçekçi olduğunu dikkatle değerlendiriyor.

Taktik seçenekler ve kadro derinliği

Taktik açıdan, hareketli ve fiziksel olarak güçlü bir merkez forvetin kadroya katılması teknik ekibe ek seçenekler sunacaktır. Hücumdan başlayarak pres yapabilen bir oyuncu, modern futbolun gerekliliklerine tamamen uyum sağlar.

Sezon boyunca lig maçlarını ve diğer zorlu görevleri başarıyla tamamlayabilmek için kadro derinliği büyük önem taşıyor. Oyun kalitesini istikrarlı biçimde korumak ve ilk 11 için sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak kulübün temel hedeflerinden biri olmaya devam ediyor.