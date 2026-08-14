7 yıl önce rüyasında gördü: Rus denizci 1 milyon dolar kazandı!

Bir insanın birkaç yıl önce gördüğü rüya gerçeğe dönüştü ve onu bir anda milyoner yaptı. 49 yaşındaki Rus denizci, BAE’de geleneksel olarak düzenlenen ünlü Dubai Duty Free Millennium Millionaire piyangosuna katılarak 1.000.000 dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Bu gelişmeyi Birleşik Arap Emirlikleri’nin saygın Khaleej Times gazetesi duyurdu.

7 yıllık sır: «Kazandığım çok net bir rüyaydı»

Şanslı kazananın anlattığına göre bu mucizevi olay yedi yıl önce başladı. O dönemde rüyasında Dubai piyangosunda büyük bir servet kazandığını apaçık görmüştü. İlginç olan şu ki, o zamanlar BAE’de böyle uluslararası piyango oyunlarının düzenlendiğinden tamamen habersizdi.

Daha sonra Dubai Havalimanı’nın ünlü Dubai Duty Free çekilişini duyunca, rüyasını gerçeğe dönüştürmek için şansını düzenli olarak denemeye karar verdi:

«O rüyayı unutamadığım için yılda birkaç kez bilet almaya başladım. Bu, tam olarak kazandığımı gördüğüm çok canlı ve net bir rüyaydı», — diye anlatıyor.

Kişisel numaralar ve Vladivostok’tan gelen müjde

Denizcinin belirttiğine göre bu bilet öncekilerden tamamen farklıydı: Rastgele kombinasyonlar yerine, özel hayatı açısından önemli anlam taşıyan numaraları seçmişti.

Kazanan, büyük ikramiyeyi kazandığı haberini 12 Ağustos’ta Vladivostok’ta yaşayan yaşlı babasını ziyaret ederken aldı.

Milyon dolarlık servet denizciyi değiştirmeyecek

Kazandığı 1 milyon dolarlık yüklü paraya rağmen şanslı adam hayatını kökten değiştirmeyi ya da mesleğini tamamen bırakmayı düşünmüyor. Gelecekte gemilerdeki ağır fiziksel işleri bırakabileceğini, ancak denizcilik sektöründen ayrılmayacağını belirtti.

Yeni milyoner ayrıca sırrını başkalarıyla da paylaştı:

«Hayatınızla doğrudan bağlantılı, sizin için değerli ve sevdiğiniz numaraları seçin», — diye şansını bekleyenlere tavsiyede bulundu.

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