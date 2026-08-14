Rodrigo Mora transferi neden çıkmaza girdi?

Roma ile Portekiz ekibi Porto arasındaki genç yetenek Rodrigo Mora’nın transferi için yürütülen görüşmeler şimdilik çıkmaza girdi. Son günlerde tarafların anlaşmaya varabileceğine dair güven yüksek olsa da son ayrıntılar ve mali şartlardaki anlaşmazlıklar süreci yavaşlattı. Goal.com haberine göre .

ixbt.com ve diğer spor yayınlarının aktardığı bilgilere göre Roma, Porto’ya 9 milyon avroluk kiralama bedeli ve gelecekte 41 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonu içeren bir teklif gönderdi. Toplam değeri 50 milyon avro olan bu teklif, Portekiz kulübünün taleplerini karşılıyor. Ancak temel sorun, transferin zorunlu satın alma değil, yalnızca bir opsiyon olarak sunulması.

Porto Kulübü Başkanı André Villas-Boas ve ünlü menajer Jorge Mendes’in de yer aldığı arabuluculuk girişimleri şu ana kadar beklenen sonucu vermedi. 2007 doğumlu Rodrigo Mora, Porto altyapısında yetişti. Kulüp, oyuncunun ayrılığından mali kazanç elde etmeyi ve bütçeyi dengelemeyi hedefliyor. Bu nedenle Portekiz ekibi, belirli şartlar yerine getirildiğinde satın alma maddesinin zorunlu hâle gelmesini istiyor.

Roma’nın tutumu ve mali kısıtlamalar

Roma ise Finansal Fair Play kuralları ve anlaşmadaki yüksek rakamlar nedeniyle sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi eklenmesini kesin bir dille reddediyor. Bütçe imkânlarının sınırlı olması nedeniyle Roma yönetimi, yalnızca isteğe bağlı satın alma şartını kabul etmeyi tercih ediyor. Sonuç olarak iki kulüp arasındaki görüşmeler şimdilik çıkmaza girmiş olsa da anlaşma tamamen rafa kalkmış değil.

Goal.com’un haberine göre Porto’nun İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli, basın toplantısında transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulunarak durumu yatıştırmaya çalıştı. Roma kulübüyle yürütülen görüşmeleri gereksiz bir gürültü olarak nitelendiren Farioli, futbolcunun takımında kalacağını vurguladı.

“Bu konuda herhangi bir yenilik yok. Transfer piyasası her zaman böyle işler. Şampiyona devam ederken transfer penceresinin açık olmasını yanlış buluyorum, ancak bu durum tüm taraflardan profesyonellik bekliyor” dedi Farioli.

Teknik direktörün Rodrigo Mora konusundaki kararlı tutumu

Farioli, basın toplantısında takım oyuncusu Rodrigo Mora hakkında son bir haftada çok sayıda haber yayıldığını, ancak bunların çoğunun somut bir temele dayanmadığını da ekledi. Ayrıca genç yeteneğin profesyonel yaklaşımını özellikle takdir ettiğini belirtti.

“Rodrigo Mora harika bir profesyonel, o bir Porto oyuncusu ve kulübün büyük bir taraftarı. Onu, uygun gördüğümüz zamanda sahaya süreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı teknik direktör.