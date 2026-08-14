Andy Robertson İskoçya rekorunu kırmaya çok yakın

·4·Spor
Andy Robertson İskoçya rekorunu kırmaya çok yakın

İskoçya Milli Takımı kaptanı Andy Robertson’ın, efsanevi Kenny Dalglish’e ait ülke rekorunu kırmasına yalnızca beş maç kaldı. 32 yaşındaki deneyimli sol bek, yakında İskoçya formasıyla en fazla maça çıkan futbolcu olacak ve bu gelişme ülke futbolu tarihinde önemli bir sayfa açacak. Goal.com bunu haber veriyor.

Goal.com’un haberine göre, İskoçya Milli Takımı’nın eski stoperi Colin Hendry, Andy Robertson’ın bu başarısını gerçekten “olağanüstü bir başarı” olarak nitelendirdi. Hendry’ye göre vatandaşı, profesyonel yaklaşımı ve istikrarlı performansı sayesinde bu takdiri sonuna kadar hak ediyor.

Efsanevi hedefe doğru cesur adım

“Kral Kenny” olarak tanınan Kenny Dalglish, İskoçya formasıyla 100’den fazla maça çıkan tek futbolcu unvanını taşıyordu. Dalglish, 15 yıllık görkemli milli takım kariyerini 1986’da noktaladı. O zamandan bu yana, yaklaşık 40 yıl boyunca hiçbir İskoç futbolcu bu rekora yaklaşamamıştı.

Andy Robertson, milli takım formasını ilk kez 2014’te giydi ve şu anda kaptanlık pazubandını gururla taşıyor. Milli takımını 2026 Dünya Kupası’na götüren Robertson, turnuva İskoçlar için grup aşamasında hayal kırıklığıyla sona erse de milli takım kariyerini bitirmeye niyeti olmadığını gösterdi.

Yeni rekor ve önündeki sınavlar

Robertson milli takım kariyerine devam ederse, bu yılın sonuna kadar Dalglish’in rekorunu geride bırakabilir. İskoçya’yı eylül, ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi kapsamında altı maç bekliyor. Milli takım bu karşılaşmalarda Slovenya, İsviçre ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Hatırlanacağı üzere Andy Robertson, Liverpool’daki dokuz yıllık kariyerini noktalayarak Tottenham’a katıldı. Londra kulübündeki kariyerine başarılı bir başlangıç yapması hâlinde, Steve Clarke’ın ayrılmasının ardından atanacak yeni teknik direktör döneminde de ilk 11’deki yerini koruması bekleniyor.

Eski futbolcu Colin Hendry, bir röportajında Robertson’ın profesyonel özelliklerini övdü: “Oynadığım tüm takımlar için çok ter döktüm ve iki kez İngiltere Premier Ligi’nin ideal 11’ine seçildim. Ancak akranlarınızın ve takım arkadaşlarınızın sizi diğerlerinden üstün görmesi, her şeyden daha fazla anlam ifade eder” diyerek sözlerini tamamladı.

Andy RobertsonİskoçyaKenny DalglishTottenhamFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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