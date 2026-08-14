Jamie Carragher, Myles Lewis-Skelly etrafındaki durum karşısında şaşkın

·4·Spor
Jamie Carragher, Myles Lewis-Skelly etrafındaki durum karşısında şaşkın

İngiliz futbol yorumcusu ve Liverpool’un eski savunmacısı Jamie Carragher, Londra ekibi Arsenal’in altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly’yi yaz transfer döneminde satmaya hazır olduğuna dair haberler karşısında tamamen şaşkına döndüğünü söyledi. The Overlap Fan Debate programında konuşan uzman, bu kararın mantığını anlamanın mümkün olmadığını belirterek durumu garip ve beklenmedik olarak nitelendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kaynaklara göre 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Premier League’deki rakipler Manchester United ve Chelsea’ye önerildi. Futbolcunun kendisi veya temsilcileri tarafından takımdan ayrılma isteği dile getirilmemesine rağmen bu girişimin Arsenal’den gelmesi, uzmanları ve taraftarları şaşkına çevirdi.

Merkezdeki rekabet ve genç yeteneğin geleceği

Londra ekibinde merkez orta sahadaki rekabet, Newcastle United’dan Bruno Guimarães’in 75 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesiyle daha da arttı. Buna rağmen sezonun başında zorluklar yaşayan İngiliz futbolcu, sezonun sonlarına doğru ilk 11’deki yerini almayı başardı. Özellikle Paris Saint-Germain’e karşı oynanan ve penaltı atışlarına giden Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyerek, turnuva tarihinde bir finalde ilk 11’de başlayan en genç ikinci İngiliz futbolcu oldu.

Jamie Carragher’a göre Arsenal, akademisi Hale End’den yetişen bu seviyedeki yetenekli bir oyuncudan vazgeçerek ciddi bir hata yapabilir. Eski futbolcu, genç oyuncuların kariyerlerinde inişler yaşamasının doğal olduğunu, ancak Lewis-Skelly’nin potansiyelinin son derece yüksek olduğunu özellikle vurguladı.

Myles Lewis-Skelly’nin uluslararası arenadaki performansları

Uzman, genç futbolcunun Real Madrid deplasmanında sol bekte gösterdiği performansı ve Paris Saint-Germain’e karşı oynanan finalde merkez orta sahadaki oyununu övdü. Bu seviyedeki performansları yalnızca gerçekten yetenekli genç oyuncuların sergileyebileceğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere futbolcunun Emirates Stadium’daki mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar geçerli. Como’ya gol attıktan sonra tribünlere kalp işareti yaparak takımda kalmak istediğini açıkça göstermişti.

Mikel Arteta ise transfer söylentileri hakkında yorum yaparken, oyuncularının diğer kulüplerin ilgisini çekmesinin iyi işler yaptıklarının olumlu bir göstergesi olduğunu söyledi ve mevcut iddialar hakkında konuşmayı reddetti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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