Barcelona'dan Üçüncü Hamle: Rodri İçin Yeni Teklif Hazırlanıyor!

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin en büyük ve en çok ses getiren gelişmelerinden biri kritik aşamaya girdi. İspanya şampiyonu «Barcelona» «Manchester City» orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katma fikrinden vazgeçmiyor ve İngiliz kulübüne üçüncü teklifi göndermeye hazırlanıyor.

Transfer dünyasının en güvenilir ismi Fabrizio Romano resmî X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı açıklamada, iki dev kulüp arasında doğrudan yoğun görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Reddedilen iki teklif ve 80 milyon avroluk talep

«Barcelona» yönetimi, daha önce «Citizens»a 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için iki kez resmî teklif sunmuştu:

İlk teklif: 50 milyon avro;

İkinci teklif: 60 milyon avro.

Ancak «Manchester City» yöneticileri her iki teklifi de anında reddetti. İngiliz kulübü yönetimi, Ballon d'Or sahibi oyuncuyu en az 80 milyon avrodan düşük olmayan bir bedelle bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Bu nedenle Katalan kulübü, mali teklifini artırarak yeni şartlar üzerinde çalışıyor.

Rodri'nin Manchester'da geride bıraktığı sezon

Deneyimli orta saha oyuncusu, sona eren 2025/2026 sezonunda «Manchester City» formasıyla şu istatistikleri kaydetmişti:

İngiltere Premier Ligi: 21 maç ve 1 gol;

UEFA Şampiyonlar Ligi: 5 maç (gol veya asist katkısı yok).

Katalan kulübü üçüncü girişiminde City'nin talep ettiği mali şartları karşılayabilirse, Rodri'nin ülkesi İspanya'ya dönmesi bu yaz transfer döneminin en pahalı ve en çok ses getiren anlaşmalarından biri olacak.

Fikrinizi yorumlar bölümünde paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.