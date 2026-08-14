Makhachev mi, Garry mi? Özbek spor yıldızları tahminlerini paylaştı

16 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek UFC 330 numaralı organizasyon yaklaştıkça dünya genelindeki dövüş sanatları tutkunlarının heyecanı artıyor. Gecenin ana maçında yarı orta sıkletin mevcut şampiyonu Islam Makhachev ve mağlubiyet yüzü görmeyen İrlandalı rakibi Ian «Machado» Garry kemer için oktagona çıkacak.

Biz de geleneğe uygun olarak bu çetin süper maç hakkında Özbekistan'ın tanınmış sporcuları, antrenörleri ve alan uzmanlarının analizlerini ve tahminlerini sorduk, diye yazıyor Sports.uz web sitesi.

Tecrübe, güreş ve Khabib'in taktiği

Özbek dövüş sporları dünyasının temsilcileri, Makhachev'in güreşteki üstünlüğünü ve köşesindeki ekibin gücünü temel faktörler olarak gösteriyor:

Ayubkhan Kamolov (Özbek MMA efsanesi): «Bu maç çok ilginç geçecek. Tarzlar açısından baktığımızda Islam'ın şansı oldukça yüksek. Uzmanların çoğu da Rus şampiyonun galibiyetini tahmin ediyor. Bence Makhachev ilk raundda rakibini analiz edip maça tamamen uyum sağlayacak ve ikinci raundun sonunda Garry'yi mağlup edecek. Islam için dua edeceğim; o Müslüman bir sporcu ve zafer bazen birçok kişinin duasına da bağlıdır».

Mavlonbek Qahhorov (Tanınmış muay thai ustası): «Her iki dövüşçü için de zorlu bir mücadele bekliyorum. Garry fiziksel olarak güçlü ve kendine fazlasıyla güveniyor. Ancak Makhachev'in köşesinde Khabib Nurmagomedov var. Khabib rakibe karşı en doğru taktiği belirleyecektir. Bence mücadele beş raundun tamamı boyunca sürecek ve Makhachev puanla galibiyeti alacak».

Parviz Abdumavlonov (MMA menajeri): «Garry'nin güçlü savunma becerisini göz önünde bulundurursak mücadele beş raundun tamamına uzayabilir. Ancak sonunda hakemler oybirliğiyle Makhachev lehine karar verecek».

Erken galibiyet ve “D'Arce choke” tekniği

Bazı uzmanlar ise mücadelenin hakem kararına kalmayacağına ve şampiyonun karşılaşmayı yerde erken bitireceğine inanıyor:

Dmitriy Khudyakov («Fight Baza» kulübünün antrenörü): «İlk saniyelerden itibaren güreş ve ayakta mücadelede yoğun bir karşılaşma izlenecek. Ancak Makhachev daha ilk raundda Garry'yi nakavt edebilir veya submission ile galip gelebilir».

Sirochbek Ismoilov (Yenilgisiz profesyonel boksör, 12-0): «Islam'ın grappling becerisi rakibininkinden bir hayli üstün. Makhachev, ilk üç raundda Garry'yi fiziksel olarak yıpratıp dördüncü veya beşinci raundda bir boğma tekniğiyle işi bitirecek».

Shoxrux Abubakirov (MMA yorumcusu): «Mücadele beklenenden de yoğun geçecek. Bence Islam üçüncü veya dördüncü raundda rakibinin boynuna ve omzuna yoğun baskı uygulayarak kan dolaşımını engelleyen meşhur 'D'Arce choke' tekniğiyle Garry'yi pes etmeye zorlayacak».

Temur Mamirbekov (Profesyonel MMA dövüşçüsü): «Garry uzun boylu ve çok yönlü bir dövüşçü; bu, Islam için ciddi bir baş ağrısı yaratacak. Buna rağmen Makhachev güreşini konuşturup ikinci raundda submission ile kemerini koruyacak».

Görüşünüzü yorumlar bölümünde paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.