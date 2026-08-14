Alan Smith, Bukayo Saka’dan neler beklediğini açıkladı

Londra ekibi Arsenal’in lider oyuncusu Bukayo Saka’nın 2026/27 sezonunda en iyi performansına dönmesi ve takımın hücumuna ciddi katkı sağlaması büyük önem taşıyor. Goal.com’un bildirdiğine göre kulüp efsanesi Alan Smith, İngiliz kanat oyuncusunun sakatlık sorunlarını geride bırakarak eski formuna kavuşacağına inanmak için güçlü nedenler olduğunu belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezon Arsenal formasıyla İngiltere Premier League şampiyonluğu yaşayan ve bazı maçlarda takım kaptanı olarak sahaya çıkan Bukayo Saka, tüm kulvarlarda yalnızca 11 gol attı. Bu, son beş yıl içindeki en düşük gol sayısı oldu. Buna rağmen hücum oyuncusunun üst üste beş sezondur sezonluk gol sayısını 10’un üzerinde tutması, istikrarının göstergesi.

Hale End akademisinden yetişen Saka, 2023/24 sezonunda 20 gol barajını aşmıştı. O dönemde dünya futbolunun en iyi kanat oyuncuları arasına girmeye adaydı. Ancak son yıllarda Lamine Yamal, Michael Olise ve Vinícius Júnior gibi yıldızların yüksek standartlar belirlemesi ve talihsiz sakatlıklar, Saka’nın gelişimini bir ölçüde sekteye uğrattı.

Sakatlıklar ve etkileri

Çeşitli sakatlıklar nedeniyle son iki sezonda kulüp ve millî takım düzeyinde 40 maçı kaçırmak zorunda kalan futbolcu, ritmini kaybetti. Hatta 2026 yazındaki Dünya Kupası bile fiziksel durumunu etkiledi. Buna rağmen uzmanlar ve eski futbolcular, onun potansiyeli hakkında olumlu değerlendirmeler yapıyor.

BestBettingSites.co.uk ile iş birliği içinde Goal.com’a değerlendirmelerde bulunan Alan Smith şunları söyledi: “Onun en iyi formuna dönememesi için hiçbir neden görmüyorum. Sakatlıklar yalnızca ritim ve özgüven kaybına yol açar. Sakatlıksız iyi bir dönem geçirir ve istikrarlı maçlardan oluşan bir seri yakalarsa, eski seviyesine dönmesini beklemek doğal.” Böyle bir oyuncunun Arsenal’e dönmesi, şampiyonluk yarışında belirleyici önem taşıyor.

Arsenal’in hücum hattındaki durum

Kulüp yaz transfer döneminde hücum hattına yeni bir oyuncu katmadığı için mevcut kadronun kalitesini göstermesi gerekiyor. İsveçli forvet Viktor Gyökeres, Emirates Stadyumu’ndaki ikinci sezonuna hazırlanıyor. Oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol atmayı başarmıştı.

Ancak Arsenal, hücum yükünü yalnızca bir oyuncunun omuzlarına bırakmak yerine fırsatları tüm takım geneline dağıtıyor. Bu nedenle Alan Smith’e göre Bukayo Saka’dan yalnızca iyi performans göstermesi ve asist yapması değil, daha fazla gol atarak takıma katkı sağlaması da bekleniyor.