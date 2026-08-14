Özbekistanlı genç mühendis dronlara karşı yeni sistem geliştirdi

·14·Teknoloji
Özbekistanlı genç mühendis dronlara karşı yeni sistem geliştirdi

Özbekistanlı genç mucit, dronları tespit edip etkisiz hâle getirmek için tasarlanan yeni nesil sistemi tanıttı. ARGUS-SYS adlı proje, “Geleceğin Mühendisleri” cumhuriyet yarışması kapsamında genç mühendis İkromjon Muidinjonov tarafından sergilendi.

Belirtildiğine göre sistem, yapay zekâ ve lazer teknolojilerini bir araya getiriyor ve insansız hava araçlarını otomatik olarak tespit edip hedef alabiliyor. Geliştirmede YOLOv8 yapay zekâ algoritması ile optik vericiler kullanıldı.

Proje bilgilerine göre sistem, 405 nanometre dalga boyunda ve 500 watt gücündeki lazer sayesinde 1 kilometreden uzak mesafedeki dronları kısa sürede etkisiz hâle getirmek üzere tasarlandı.

Genç mühendisin bu geliştirmesi Özbekistan’da modern teknolojilere ve yapay zekâ tabanlı mühendislik projelerine olan ilginin giderek arttığını gösteriyor.

Ikromjon MoydinjonovÖzbekistanARGUS-SYSYOLOv8
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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