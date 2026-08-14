Apple efsanevi iPhone X akıllı telefonunu eski ürünler listesine ekledi

·8·Teknoloji
Apple efsanevi iPhone X akıllı telefonunu eski ürünler listesine ekledi

Apple, en önemli ve popüler cihazlarından biri olan iPhone X modelini resmen eskiyen cihazlar listesine ekledi. Aradan yaklaşık dokuz yıl geçtikten sonra, yıl dönümü akıllı telefonu şirketin resmi sınıflandırmasına göre dönemini tamamladı ve destek kapsamından çıkarıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, 2018'de piyasaya sürülen 15 inçlik MacBook Pro dizüstü bilgisayar da bu listeye dahil edildi. Cihaz eski ürün statüsüne alındıktan sonra Apple, donanım onarımı hizmeti sunmayı bırakacak ve resmi servis merkezleri orijinal yedek parçaları sipariş edemeyecek.

Amerikalı teknoloji devi genellikle ürünlerini, satışlarının durdurulmasından yedi yıldan fazla süre geçtikten sonra bu kategoriye taşıyor. iPhone X ilk kez 2017'de tanıtılmış ve şirket tarihinde köklü bir dönüşüm yaratan cihazlardan biri olmuştu.

Devrim niteliğinde tasarım ve yeni teknolojiler dönemi

Bu model, Apple akıllı telefonları arasında OLED ekran, Face ID yüz tanıma sistemi ve ekranın üst kısmındaki kendine özgü çentik tasarımıyla donatılan ilk cihazlardan biri olarak hatırlanıyor. Bu çözüm, sonraki yıllarda tüm mobil sektör için temel bir trende dönüşmüştü.

Akıllı telefon, yaşam döngüsü boyunca çok sayıda yazılım güncellemesi aldı ve ulaştığı son işletim sistemi sürümü iOS 16.7.16 oldu. Bundan sonra cihaz, temel yazılım güncellemelerini almayı bıraktı.

Mac bilgisayarlar için kurallar

Şirket politikasına göre Mac bilgisayarlar için biraz farklı süreler geçerli. Örneğin dizüstü bilgisayarlarda, satışın sona ermesinden sonraki on yıl içinde pil değişimi mümkün olmaya devam ediyor; ancak bu işlem yalnızca gerekli yedek parçalar mevcutsa gerçekleştirilebiliyor.

iPhone X'in eski ürünler listesine alınması, mobil teknoloji dünyasında bütün bir dönemin sona erdiği ve kullanıcıların yavaş yavaş daha yeni nesil cihazlara geçmesi gerektiği anlamına geliyor.

AppleiPhone XMacBook ProTeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistanlı genç mühendis dronlara karşı yeni sistem geliştirdiÖzbekistanlı genç mühendis dronlara karşı yeni sistem geliştirdiBugün, 15:24Dreame ilk Aurora amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttıDreame ilk Aurora amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttıBugün, 14:52Samsung Galaxy S25+ Şarj Sırasında Alev AldıSamsung Galaxy S25+ Şarj Sırasında Alev AldıBugün, 14:29Apple ABD'de bilgisayar üretimine başladıApple ABD'de bilgisayar üretimine başladıBugün, 13:59Sony Xperia 1 VIII akıllı telefon yüksek fiyatına rağmen iyi satıyorSony Xperia 1 VIII akıllı telefon yüksek fiyatına rağmen iyi satıyorBugün, 13:26Apple'ın yıldönümü akıllı telefonu: iPhone 20 Pro hakkında ilk ayrıntılarApple'ın yıldönümü akıllı telefonu: iPhone 20 Pro hakkında ilk ayrıntılarBugün, 12:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı