Apple efsanevi iPhone X akıllı telefonunu eski ürünler listesine ekledi

Apple, en önemli ve popüler cihazlarından biri olan iPhone X modelini resmen eskiyen cihazlar listesine ekledi. Aradan yaklaşık dokuz yıl geçtikten sonra, yıl dönümü akıllı telefonu şirketin resmi sınıflandırmasına göre dönemini tamamladı ve destek kapsamından çıkarıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, 2018'de piyasaya sürülen 15 inçlik MacBook Pro dizüstü bilgisayar da bu listeye dahil edildi. Cihaz eski ürün statüsüne alındıktan sonra Apple, donanım onarımı hizmeti sunmayı bırakacak ve resmi servis merkezleri orijinal yedek parçaları sipariş edemeyecek.

Amerikalı teknoloji devi genellikle ürünlerini, satışlarının durdurulmasından yedi yıldan fazla süre geçtikten sonra bu kategoriye taşıyor. iPhone X ilk kez 2017'de tanıtılmış ve şirket tarihinde köklü bir dönüşüm yaratan cihazlardan biri olmuştu.

Devrim niteliğinde tasarım ve yeni teknolojiler dönemi

Bu model, Apple akıllı telefonları arasında OLED ekran, Face ID yüz tanıma sistemi ve ekranın üst kısmındaki kendine özgü çentik tasarımıyla donatılan ilk cihazlardan biri olarak hatırlanıyor. Bu çözüm, sonraki yıllarda tüm mobil sektör için temel bir trende dönüşmüştü.

Akıllı telefon, yaşam döngüsü boyunca çok sayıda yazılım güncellemesi aldı ve ulaştığı son işletim sistemi sürümü iOS 16.7.16 oldu. Bundan sonra cihaz, temel yazılım güncellemelerini almayı bıraktı.

Mac bilgisayarlar için kurallar

Şirket politikasına göre Mac bilgisayarlar için biraz farklı süreler geçerli. Örneğin dizüstü bilgisayarlarda, satışın sona ermesinden sonraki on yıl içinde pil değişimi mümkün olmaya devam ediyor; ancak bu işlem yalnızca gerekli yedek parçalar mevcutsa gerçekleştirilebiliyor.

iPhone X'in eski ürünler listesine alınması, mobil teknoloji dünyasında bütün bir dönemin sona erdiği ve kullanıcıların yavaş yavaş daha yeni nesil cihazlara geçmesi gerektiği anlamına geliyor.