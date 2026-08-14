Milan, Christopher Nkunku ile yollarını ayırmaya hazır; Roma ise oyuncu için yarışıyor

Goal.com'un haberine göre, İtalya'nın Milan kulübünün forveti Christopher Nkunku beklenmedik şekilde transfer listesine konuldu ve takımdan ayrılabilir. Teknik direktör oyuncuyu planlarına dahil etmeyince, Roma kulübü bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer döneminin kapanmasına iki haftadan az bir süre kala teknik direktör, yönetime takımda istemediği oyuncuların listesini sundu. İlk antrenmanlarda olumlu bir izlenim bırakmasına rağmen, 28 yaşındaki Fransız forvet zamanla teknik direktörün güvenini kazanamadı ve A takımın dışında kaldı.

Calcio Mercato'ya göre, oyuncunun beklenmedik şekilde transfer listesine konulması Serie A'nın bir başka devi Roma'nın dikkatini çekti. Başkent ekibi, eski Chelsea oyuncusunu kadrosuna katmakla ilgileniyor ve onu uzun süredir takip ediyor.

Roma ve Transfer Planları

Roma, geçen ocak ayında teknik direktörünün talebi doğrultusunda Nkunku'yu kadrosuna katmak istemişti. O dönemde açıkça yapılan itirazlar nedeniyle transfer gerçekleşmemiş olsa da Roma kulübünün Fransız oyuncuya olan ilgisi sona ermedi.

Asromalive'ın haberine göre sportif direktör yeni görüşmelere hazırlanıyor. Romalılar, kadroyu güçlendirmek amacıyla yetenekli Arjantinli orta saha oyuncularını bu anlaşmaya dahil etmeyi planlıyor.

Olası Takas

Önerilen seçeneğe göre, yetenekli Arjantinli oyuncu transfer anlaşmasının bir parçası olabilir. Bu durumun her iki kulüp için de karşılıklı olarak avantajlı bir çözüm olması bekleniyor.

Arjantinli futbolcunun adının daha önce Milan'ın transfer listesinde yer aldığı biliniyor. Bu takas gerçekleşirse, Serie A'nın iki devi de öncelikli transfer hedeflerine ulaşabilir.