Milan, Christopher Nkunku ile yollarını ayırmaya hazır; Roma ise oyuncu için yarışıyor

·14·Spor
Milan, Christopher Nkunku ile yollarını ayırmaya hazır; Roma ise oyuncu için yarışıyor

Goal.com'un haberine göre, İtalya'nın Milan kulübünün forveti Christopher Nkunku beklenmedik şekilde transfer listesine konuldu ve takımdan ayrılabilir. Teknik direktör oyuncuyu planlarına dahil etmeyince, Roma kulübü bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer döneminin kapanmasına iki haftadan az bir süre kala teknik direktör, yönetime takımda istemediği oyuncuların listesini sundu. İlk antrenmanlarda olumlu bir izlenim bırakmasına rağmen, 28 yaşındaki Fransız forvet zamanla teknik direktörün güvenini kazanamadı ve A takımın dışında kaldı.

Calcio Mercato'ya göre, oyuncunun beklenmedik şekilde transfer listesine konulması Serie A'nın bir başka devi Roma'nın dikkatini çekti. Başkent ekibi, eski Chelsea oyuncusunu kadrosuna katmakla ilgileniyor ve onu uzun süredir takip ediyor.

Roma ve Transfer Planları

Roma, geçen ocak ayında teknik direktörünün talebi doğrultusunda Nkunku'yu kadrosuna katmak istemişti. O dönemde açıkça yapılan itirazlar nedeniyle transfer gerçekleşmemiş olsa da Roma kulübünün Fransız oyuncuya olan ilgisi sona ermedi.

Asromalive'ın haberine göre sportif direktör yeni görüşmelere hazırlanıyor. Romalılar, kadroyu güçlendirmek amacıyla yetenekli Arjantinli orta saha oyuncularını bu anlaşmaya dahil etmeyi planlıyor.

Olası Takas

Önerilen seçeneğe göre, yetenekli Arjantinli oyuncu transfer anlaşmasının bir parçası olabilir. Bu durumun her iki kulüp için de karşılıklı olarak avantajlı bir çözüm olması bekleniyor.

Arjantinli futbolcunun adının daha önce Milan'ın transfer listesinde yer aldığı biliniyor. Bu takas gerçekleşirse, Serie A'nın iki devi de öncelikli transfer hedeflerine ulaşabilir.

MilanRomaChristopher NkunkuMatías SouléTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Şok karar: Mourinho, Real Madrid’i yenilmez bir takıma dönüştürme planını hazırladıŞok karar: Mourinho, Real Madrid’i yenilmez bir takıma dönüştürme planını hazırladıBugün, 15:45Makhachev mi, Garry mi? Özbek spor yıldızları tahminlerini paylaştıMakhachev mi, Garry mi? Özbek spor yıldızları tahminlerini paylaştıBugün, 15:40Barcelona'dan Üçüncü Hamle: Rodri İçin Yeni Teklif Hazırlanıyor!Barcelona'dan Üçüncü Hamle: Rodri İçin Yeni Teklif Hazırlanıyor!Bugün, 15:31Manchester City, Enzo Fernández için Chelsea'ye 120 milyon avro teklif ediyorManchester City, Enzo Fernández için Chelsea'ye 120 milyon avro teklif ediyorBugün, 15:17Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörü olarak görevi devraldıEnzo Maresca, Manchester City teknik direktörü olarak görevi devraldıBugün, 15:13UFC 330 turnuvasında nefes kesen gece: Makhachev – Garry ve tüm maç listesiUFC 330 turnuvasında nefes kesen gece: Makhachev – Garry ve tüm maç listesiBugün, 15:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı