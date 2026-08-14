Şok karar: Mourinho, Real Madrid’i yenilmez bir takıma dönüştürme planını hazırladı

Madrid’in Real Madrid kulübünde büyük değişimlerin ve demir disiplin döneminin başladığı bildirildi. Ünlü teknik direktör José Mourinho takım yönetiminde hiçbir futbolcunun ilk 11’deki yerinin garanti olmadığını kesin bir şekilde belirledi.

İspanya’nın saygın El Debate ve The Touchline yayınlarının aktardığına göre, deneyimli Portekizli teknik adam, Los Blancos içinde maksimum rekabet ortamı yaratmayı amaçlayan özel bir plan hazırladı.

“Her pozisyonda en az iki rakip”

Mourinho’nun stratejik yaklaşımına göre modern futbolda yenilmez bir takım ancak güçlü iç rekabet ve sürekli baskı sayesinde oluşturulabilir.

Hazırlanan yeni kurallar doğrultusunda:

Tam rotasyon sistemi: Sahadaki her hat ve pozisyon için en az iki eşit seviyede doğrudan rakip oluşturulacak;

Acımasız rotasyon: Sahada kendini gösteremeyen veya antrenmanlarda gevşeyen futbolcular, José Mourinho tarafından hiç tereddüt edilmeden doğrudan yedek kulübesine gönderilecek.

Mbappé, Vinícius ve Bellingham da dokunulmaz değil

En önemlisi, bu katı talep yalnızca genç veya yedek oyuncular için değil, takımın başlıca yıldızları için de doğrudan geçerli olacak.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Jude Bellingham gibi dünya futbolunun yıldızları da artık kendilerini güvende hissedemeyecek. Portekizli teknik direktörün kararına göre ilk 11’in kapısını açacak olan şey isim veya statü değil, yalnızca sahadaki faydalı katkı ve maksimum disiplin olacak.

Görüşünüzü yorumlar bölümünde paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.