Türkiye 2027'de İlk Kez Ay'a Uzay Aracı Göndermek İstiyor

Türkiye, 2027'nin ilk aylarında Ay'a kendi ilk uzay aracını göndermeyi planlıyor. Bunu 13 Ağustos'ta ülkenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı.

Bakanın sözlerine göre, «Milli Teknoloji Hamlesi» programında uzay sektörü önemli bir yer tutuyor. Kacır, uzay ve ilgili teknolojilerin yalnızca bilim açısından değil, savunma sanayisi için de stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye son yıllarda BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A ve İMECE gibi uydu projelerini hayata geçirerek uzay teknolojileri alanındaki kapasitesini artırdı.

Kacır'ın açıklamasına göre Türk mühendis ve bilim insanları şu anda ülkenin kendi Ay aracını geliştirmek için çalışıyor. Araç, yerli olarak geliştirilen hibrit roket motoruyla donatılacak ve uçuşu için planlanan tüm temel testler başarıyla tamamlandı.

Bakan, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim imkânını stratejik bir hedef olarak gördüğünü belirterek roket teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ayrıca ülke, gelecekte insanlı uzay görevlerini sürdürmeyi, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine teknoloji ortağı olarak katılmayı ve uluslararası iş birliğini genişletmeyi planlıyor.