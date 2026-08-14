Tecno Pova 8 Pro tanıtıldı: 144 Hz AMOLED ve 6500 mA•ch batarya

·3·Teknoloji
Tecno Pova 8 Pro tanıtıldı: 144 Hz AMOLED ve 6500 mA•ch batarya

Tecno, modern teknoloji pazarındaki yeni amiral gemisi cihazı Pova 8 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihaz, dev bataryası, gelişmiş ekranı ve sıra dışı uzay temalı tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor ve orta segmentin önde gelen cihazlarından biri olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ekran ve oyun özellikleri

Yeni akıllı telefon, 144 Hz yenileme hızını destekleyen 6,78 inç AMOLED ekranla donatılmış. Ekranın en yüksek parlaklığı 4500 nit seviyesine ulaşıyor ve ekran, dayanıklı Corning Gorilla Glass 7i camla korunuyor. Bu sayede güneş ışığı altında bile görüntünün net görünmesi sağlanıyor.

Oyuncular için cihazda özel P1 grafik çipi bulunuyor. Bu işlemci, bazı oyunlarda kare hızını saniyede 144 kareye kadar artırabiliyor. Ayrıca akıllı telefon, MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemci platformuyla çalışıyor ve kullanıcılara 12 GB'a kadar RAM ile 512 GB'a kadar dahili depolama sunuyor.

Kamera ve pil ömrü

Cihazın arka panelinde üçgen biçimli bir kamera modülü bulunuyor ve bu modül özelleştirilebilir Mini LED ekranla tamamlanıyor. Ana kamera, optik görüntü sabitlemeye sahip 50 megapiksel LYTIA 700C sensörden oluşuyor. Bu kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı modül ve 13 megapiksel ön kamera eşlik ediyor.

Akıllı telefonun en önemli avantajlarından biri, 6500 mA•ch kapasiteli bataryası. Batarya, 45 watt hızlı şarj teknolojisinin yanı sıra baypas şarjı ve 10 watt kablolu ters şarj işlevlerini destekliyor. Bu özellikler, kullanıcıların uzun süre şarj konusunda endişelenmeden cihazı kullanmasına olanak tanıyor.

Koruma ve ek özellikler

Gövde güvenliğine özel önem verilmiş. Model, IP66, IP68, IP69 ve IP69K seviyelerinde birden fazla koruma standardına sahip. Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için 5000 mm² yüzey alanına sahip bir buhar odası yer alıyor.

Ayrıca cihazda NFC modülü, kızılötesi bağlantı noktası, Dolby Atmos ayarlarına sahip stereo hoparlörler ve Hi-Res Audio desteği bulunuyor. Cihaz, kutudan Android 16 işletim sistemi ve HiOS 16 arayüzüyle çıkıyor. Üretici, üç büyük sistem güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik yamaları garantisi veriyor.

Tecno Pova 8 Pro; beyaz, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle 8/256, 12/256 ve 12/512 GB sürümlerinde satışa sunulacak. Ayrıca teknik özellikleri değişmeyen, ancak kendine özgü bir tasarıma sahip özel Tonino Lamborghini sınırlı sürümü de tanıtıldı.

TecnoPova 8 ProAkıllı TelefonAndroid 16Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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