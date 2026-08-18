Barcelona Rodri transferini açıkladı

İspanya’nın Barcelona kulübü, transfer piyasasında ses getiren bir anlaşmaya imza atarak Manchester City orta saha oyuncusu Rodri’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Goal.com’un haberine göre Katalanlar, dünya şampiyonunun transferini sosyal medya hesaplarında özgün bir şekilde tanıttı ve onu teknik direktör Hansi Flick’in takımının orta sahadaki oyununu kökten değiştirecek futbolcu olarak nitelendirdi. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Transfer döneminin en sansasyonel gelişmelerinden biri haline gelen bu anlaşma kolayca gerçekleşmedi. Barcelona yönetimi, İspanyol futbolcu için ezeli rakibi Real Madrid’le zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Ancak yoğun geçen görüşmelerin ardından Katalanlar, ana transfer hedefini kadrosuna katmayı başardı ve futbolcu Katalonya’da yeni bir sayfa açıyor.

Rekor düzeyde mali anlaşma

Manchester City ile anlaşmaya varmak için Barcelona önemli miktarda mali kaynak ayırdı. Kaynaklara göre futbolcunun transfer bedeli toplam 76,5 milyon avro. İngiltere şampiyonu önceki iki teklifi reddettikten sonra taraflar, 60 milyon avroluk garanti ve sabit ödeme konusunda anlaşmaya vardı.

Sözleşme şartlarına göre 11,5 milyon avro tutarındaki ek bonuslar, her iki kulübün de kolayca ulaşabileceği performans hedeflerine bağlandı. Ayrıca 5 milyon avro daha futbolcunun bireysel performansına ve Katalan kulübüyle kazanılacak takım kupalarına bağlı olacak.

Kazanan gelenek ve İspanya’ya dönüş

Bu transfer, Rodri için bir anlamda eve dönüş niteliği de taşıyor. Futbolcu daha önce Atlético Madrid formasıyla İspanya’nın başkentinde parlamış, ardından Premier League ve Avrupa futbolunda büyük başarılara imza atmıştı. Rodri, dünya futbolu tarihinde nadir görülen zengin bir kupa ve başarı koleksiyonuyla Barcelona’ya geliyor.

Özellikle İngiltere’deki kulüp başarılarının yanı sıra İspanya Millî Takımı’nın son yıllardaki zaferlerinin de başlıca kahramanlarından biri oldu. EURO 2024 şampiyonluğu, prestijli Ballon d’Or ödülü ve 2026 Dünya Kupası zaferi, kariyerinin zirvesine ulaştığını gösteriyor.