Joe Hart, Pep Guardiola sonrası Manchester City için en büyük sınavı açıkladı

·2·Spor
Joe Hart, Pep Guardiola sonrası Manchester City için en büyük sınavı açıkladı

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Joe Hart, Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından Manchester City'yi bekleyen değişimler hakkında görüşlerini paylaştı. Hart'a göre kulüp yönetimi yeni teknik direktör Enzo Maresca'dan hemen mucize beklemiyor, ancak dışarıdaki baskının çok yüksek olacağı kesin. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BBC Radio 5 Live yayınında konuşan Joe Hart, Manchester City'nin bir geçiş dönemine girdiğini belirtti. Kulüp, son yıllarda Pep Guardiola yönetiminde büyük başarılar elde ederek İngiliz futbolunda mutlak üstünlük kurdu. Şimdi ise takım yeni bir aşamaya adım atıyor.

İç denge ve dış baskı

Hart'a göre Manchester City yönetimi, sezon öncesinde teknik direktörün omuzlarına aşırı ağır görevler yüklemeyecek. İçeride takımın potansiyeli gerçekçi biçimde değerlendiriliyor ve kadrodaki doğal değişim süreci doğru anlaşılıyor.

“Kulüp bu sezon kendisi için son derece büyük ve imkânsız hedefler koymuyor. Yönetim, takımda hâlâ yeterli kaliteye ve rekabet gücüne sahip bir kadro bulunduğuna inanıyor” diye konuştu Joe Hart.

Buna rağmen deneyimli isim dış baskı konusunda da uyarıda bulundu. Sezonun başında sonuçlar beklendiği gibi gelmezse medya ve taraftarların Enzo Maresca'yı hemen eleştirmeye başlaması doğal olacak.

Transferler ve rekabet

Manchester City şu anda transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. Kulüp, Lille'in 18 yaşındaki yetenekli futbolcusu Ayyoub Bouaddi'nin transferi için görüşmeler yapıyor. Ayrıca Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernández ile de ilgileniyor.

Bununla birlikte sezon başındaki ilk sınavlar, Arsenal karşısında Community Shield'da alınan 3-0'lık yenilgi de dahil olmak üzere, takım için ciddi bir uyarı oldu. Arsenal son yıllarda Manchester City'nin hâkimiyetine son vererek İngiltere Premier Ligi'nin en büyük favorisi hâline geldi ve şimdi şampiyonluk unvanını koruma zamanı.

Joe HartManchester CityEnzo MarescaPep Guardiolaİngiltere Premier Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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