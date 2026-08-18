Apple, Avrupa Birliği'ndeki App Store Komisyonlarını ve Kurallarını Değiştirdi

Apple, Avrupa Komisyonu ile yaşanan anlaşmazlıkları çözmek ve Dijital Piyasalar Yasası'nın gerekliliklerine tam uyum sağlamak amacıyla Avrupa Birliği'ndeki uygulamalara yönelik komisyon ücretleri yapısını sadeleştirdiğini açıkladı. Bu değişiklikler, teknoloji devinin bölgedeki alternatif uygulama mağazaları ve ödeme sistemlerine yönelik katı şartlarını gevşetmeyi amaçlıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre Apple, yeni model kapsamında yükleme sayısına dayalı karmaşık Core Technology Fee ücretini kaldırarak App Store dışında veya web sayfalarında dağıtılan uygulamalar için tek bir %5 komisyon uygulamaya koydu. Ayrıca alternatif ödeme yöntemleri ve şirketin uygulama içi satın alımları için oranlar yeniden düzenlendi.

Yeni komisyon oranları ve mali koşullar

Hatırlatmak gerekirse, geçen yıl Avrupa Birliği düzenleyicileri Apple'a kurallara uymadığı gerekçesiyle 500 milyon euro para cezası vermiş ve ek yaptırımlarla tehdit etmişti. Bunun ardından sunulan ilk yaklaşım, eleştirmenler tarafından kötü niyetli uyum olarak nitelendirilmiş ve aşırı karmaşıklığı tepkilere yol açmıştı.

Güncellenen mevcut koşullara göre Apple, geleneksel şartlardaki %30 oranı yerine uygulama içi satın alma komisyonunu %26 olarak belirledi. Bununla birlikte küçük işletme programlarına, mini uygulamalara ve video içerik ortaklık programlarına katılan geliştiricilerin çoğu için indirimli %15 oranı korunuyor. Otomatik yenilenen aboneliklere sahip uygulamalar da ilk yıldan sonra bu avantajdan yararlanabilecek.

Alternatif uygulama mağazaları için şartlar gevşetildi

Alternatif ödeme işlemcilerini kullanan uygulamalar için komisyon oranı %20 olurken özel programlara katılanlar için bu oran %10'a kadar düşüyor. Bununla birlikte geliştiricilerin seçtikleri ödeme yöntemine 12 ay boyunca bağlı kalması zorunlu tutuldu.

Yeni kurallar, alternatif uygulama mağazası açmak isteyen geliştiriciler için şartları önemli ölçüde gevşetti. Daha önce bunun için Avrupa Birliği'nde milyonlarca indirmeyi doğrulamak veya büyük mali kaynaklara sahip olduğunu kanıtlamak gerekirken, artık halka açık anonim şirket statüsü, mali denetimler veya risk sermayesi finansmanı gibi alternatif yöntemlerle de mali istikrarı gösterme imkânı sunuluyor.