Manchester City soruşturması: Richard Masters gecikmenin nedenlerini açıkladı

·2·Spor
Manchester City soruşturması: Richard Masters gecikmenin nedenlerini açıkladı

İngiltere Premier Lig Başkanı Richard Masters, mali kural ihlalleriyle suçlanan Manchester City’nin 115 maddelik dosyasında beklenen nihai kararın gecikmesinin kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığını açıkça kabul etti. Goal.com’un haberine göre, duruşmalar 2024’ün sonunda tamamlanmasına rağmen hâlâ net bir sonuca varılamaması futbol kamuoyunda birçok soru işaretine yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Manchester City’ye yönelik ilk suçlamalar Şubat 2023’te açıklanmıştı. Bunun ardından bağımsız komisyon tarafından yürütülen uzun duruşma süreci ancak Aralık 2024’te sona erdi. Ancak aradan geçen zamana rağmen nihai hakemlik kararının açıklanmaması, taraftarların ve uzmanların tepkisine neden oluyor.

Bağımsız süreç ve karmaşıklıkları

Richard Masters, talkSPORT’a verdiği röportajda konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Masters’a göre geçen her gün kamuoyunu nihai sonuca bir adım daha yaklaştırıyor; ancak sürecin tüm katı kurallara uyularak yürütülmesi gerekiyor.

Ligin CEO’su, sürecin uzadığının kendisinin de farkında olduğunu ve bunun anlaşılır bir hoşnutsuzluk yarattığını belirtti. Sürecin beklenenden daha fazla zaman aldığını kabul eden Masters, Premier Lig’in de belirlenen yasal kurallara titizlikle uyması gerektiğini hatırlattı.

Masters’a göre kuruluşun temel görevi ve sorumluluğu, bağımsız komisyonun ciddi suçlamaların ardındaki gerçeği eksiksiz biçimde ortaya çıkarmasını sağlamak. Bu sürecin ne kadar süreceğinden bağımsız olarak adaletin sağlanması en önemli unsur.

Chelsea davasıyla karşılaştırma

Premier Lig Başkanı ayrıca Chelsea başta olmak üzere diğer kulüplerle ilgili durumları da örnek gösterdi. Bilindiği üzere Chelsea, geçmiş dönemdeki mali hataları nedeniyle 10 milyon sterlin para cezasına çarptırılmış ve transferler konusunda şartlı bir yasak almıştı.

Ancak Richard Masters, Manchester City davasının Chelsea vakasından temelden farklı olduğunu özellikle vurguladı. Chelsea’nin yeni yönetimi soruşturma kapsamında gerekli tüm bilgileri gönüllü olarak sundu ve bu durum, üzerinde anlaşmaya varılan bir yaptırım anlaşmasının yapılmasını mümkün kıldı.

Manchester City ile devam eden yargı süreci ise eksiksiz kanıtların ve kilit tanıkların bulunmaması, ayrıca karmaşık tarihsel faktörler nedeniyle tamamen farklı bir yönde ilerliyor. Bu nedenle tartışmalı komisyon toplantılarının tek yol olarak kaldığı ve bunun yasal gecikmelere neden olduğu belirtildi.

Manchester CityPremier LeagueRichard MastersTransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Barcelona, Rodri transferiyle sahada sakinlik ve kontrolü güvence altına aldıBarcelona, Rodri transferiyle sahada sakinlik ve kontrolü güvence altına aldıBugün, 00:50Real Madrid'in Rodri için düşük bir teklif yaptığı ortaya çıktıReal Madrid'in Rodri için düşük bir teklif yaptığı ortaya çıktıBugün, 00:31Jamal Musiala hazırlık maçında yine yere yığıldıJamal Musiala hazırlık maçında yine yere yığıldıDün, 23:54Rodri, Barcelona formasıyla oynamaya hazır olduğunu açıkladıRodri, Barcelona formasıyla oynamaya hazır olduğunu açıkladıDün, 23:31Rodri, Real Madrid yerine Barcelona’yı neden seçtiğini açıkladıRodri, Real Madrid yerine Barcelona’yı neden seçtiğini açıkladıDün, 23:11Barcelona Rodri transferini açıkladıBarcelona Rodri transferini açıkladıDün, 22:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı