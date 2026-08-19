Manchester City soruşturması: Richard Masters gecikmenin nedenlerini açıkladı

İngiltere Premier Lig Başkanı Richard Masters, mali kural ihlalleriyle suçlanan Manchester City’nin 115 maddelik dosyasında beklenen nihai kararın gecikmesinin kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığını açıkça kabul etti. Goal.com’un haberine göre, duruşmalar 2024’ün sonunda tamamlanmasına rağmen hâlâ net bir sonuca varılamaması futbol kamuoyunda birçok soru işaretine yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Manchester City’ye yönelik ilk suçlamalar Şubat 2023’te açıklanmıştı. Bunun ardından bağımsız komisyon tarafından yürütülen uzun duruşma süreci ancak Aralık 2024’te sona erdi. Ancak aradan geçen zamana rağmen nihai hakemlik kararının açıklanmaması, taraftarların ve uzmanların tepkisine neden oluyor.

Bağımsız süreç ve karmaşıklıkları

Richard Masters, talkSPORT’a verdiği röportajda konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Masters’a göre geçen her gün kamuoyunu nihai sonuca bir adım daha yaklaştırıyor; ancak sürecin tüm katı kurallara uyularak yürütülmesi gerekiyor.

Ligin CEO’su, sürecin uzadığının kendisinin de farkında olduğunu ve bunun anlaşılır bir hoşnutsuzluk yarattığını belirtti. Sürecin beklenenden daha fazla zaman aldığını kabul eden Masters, Premier Lig’in de belirlenen yasal kurallara titizlikle uyması gerektiğini hatırlattı.

Masters’a göre kuruluşun temel görevi ve sorumluluğu, bağımsız komisyonun ciddi suçlamaların ardındaki gerçeği eksiksiz biçimde ortaya çıkarmasını sağlamak. Bu sürecin ne kadar süreceğinden bağımsız olarak adaletin sağlanması en önemli unsur.

Chelsea davasıyla karşılaştırma

Premier Lig Başkanı ayrıca Chelsea başta olmak üzere diğer kulüplerle ilgili durumları da örnek gösterdi. Bilindiği üzere Chelsea, geçmiş dönemdeki mali hataları nedeniyle 10 milyon sterlin para cezasına çarptırılmış ve transferler konusunda şartlı bir yasak almıştı.

Ancak Richard Masters, Manchester City davasının Chelsea vakasından temelden farklı olduğunu özellikle vurguladı. Chelsea’nin yeni yönetimi soruşturma kapsamında gerekli tüm bilgileri gönüllü olarak sundu ve bu durum, üzerinde anlaşmaya varılan bir yaptırım anlaşmasının yapılmasını mümkün kıldı.

Manchester City ile devam eden yargı süreci ise eksiksiz kanıtların ve kilit tanıkların bulunmaması, ayrıca karmaşık tarihsel faktörler nedeniyle tamamen farklı bir yönde ilerliyor. Bu nedenle tartışmalı komisyon toplantılarının tek yol olarak kaldığı ve bunun yasal gecikmelere neden olduğu belirtildi.