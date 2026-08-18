Jamal Musiala hazırlık maçında yine yere yığıldı

Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Jamal Musiala, Heidenheim karşısında oynanan hazırlık maçında beklenmedik şekilde bir kez daha sahada bilincini kaybederek yere yığıldı. AS'ın yayımladığı bilgilere göre bu endişe verici olay, futbolcunun kısa süre önce ağır bir sakatlığın ardından sahalara dönmesinden sonra fiziksel durumu hakkında ciddi soru işaretleri oluşturdu. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Sağlıkla ilgili art arda gelen endişeler

Bu olay, futbolcunun yedek kulübesinden oyuna girmesinden yalnızca dört dakika sonra meydana geldi. Musiala 61. dakikada oyuna dahil oldu, ancak kısa süre sonra toptan uzakta kendini kötü hissedip yere düştü ve hemen sahaya doktorlar çağrıldı. Sonunda biraz sersemlemiş görünse de sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı kendi ayakları üzerinde terk etti.

Bu endişe verici olay, maç öncesindeki tüm tıbbi kontrolleri başarıyla geçmesine rağmen meydana geldi. Teknik direktör Vincent Kompany, futbolcunun sağlığında ciddi bir sorun tespit edilmemesi ve hava koşullarının önceki kadar aşırı sıcak olmaması nedeniyle ona maç ritmi kazandırmaya karar vermişti.

Ancak bu olayın, futbolcunun RB Leipzig karşısındaki maçta yaşadığı benzer bir olaydan kısa süre sonra meydana gelmesi taraftarları ve yetkilileri ciddi şekilde endişelendiriyor. Musiala o maçta yedek kulübesinden oyuna girip gol atmayı başarmış, ardından halsizlik yaşamıştı. Takım arkadaşı Ismaël Saibari hızlı davranarak onun ağır şekilde yere düşmesini önlemişti.

Kulüp yönetiminin açıklamaları ve önceki sakatlıklar

Bild'in tahminine göre Münih'teki yüksek sıcaklık, kan dolaşımıyla ilgili sorunlara yol açmış olabilir. Olayın ardından Bayern'in sportif direktörü Max Eberl taraftarları sakinleştirmeye çalışarak en önemlisinin futbolcunun durumunun iyi olması olduğunu vurguladı.

Bu olaylar zinciri, orta saha oyuncusunun geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle daha da ciddi bir anlam kazanıyor. Musiala, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kaval kemiği kırığı yaşadıktan sonra birkaç ay sahalardan uzak kalmıştı. Ocak ayında sahalara dönmesine rağmen ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle sağlık ekibinin gözetiminde bireysel çalışmak zorunda kalmıştı.