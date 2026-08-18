Rodri, Barcelona formasıyla oynamaya hazır olduğunu açıkladı

·1·Spor
Rodri, Barcelona formasıyla oynamaya hazır olduğunu açıkladı

İspanya Millî Takımı kaptanı Rodri, Barcelona'ya resmen katılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında takımdaki geleceği, teknik direktör Hansi Flick ile planları ve ekibin genç yıldızları hakkında konuştu. 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayan futbolcu, yeni takımında hemen sahaya çıkmaya hazır olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve kaynakların yayımladığı haberlere göre Rodri, tanıtım töreninde henüz forma numarasını almadı, ancak sözleşme süresinin yazılı olduğu formayla fotoğraf çektirdi. Katalanların projesine katılmaktan memnun olduğunu belirten futbolcu, kulübün son yıllardaki sonuçlarının ve Avrupa arenasındaki büyük hedeflerinin kendisini cezbettiğini söyledi.

Hansi Flick'in etkisi ve gelişim planı

Deneyimli futbolcu, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ile yaptığı görüşmenin kararında büyük rol oynadığını gizlemedi. Alman teknik adam, Rodri'nin gelişim potansiyelini yüksek değerlendirerek oyunundaki bazı eksiklikleri gidermesine yardımcı olabileceğini belirtti.

“Flick bana büyük ilgisini gösterdi. Hâlâ gelişebileceğim birçok alan var ve teknik direktör oyunumu daha da mükemmelleştirmeme yardımcı olabilir,” dedi Rodri röportajında. Ayrıca Barcelona'nın son sezonlarda İspanya şampiyonasında üst üste başarılar elde ettiğini ve uluslararası arenada da önemli adımlar attığını ifade etti.

Gelecekteki iş birlikleri ve takım atmosferi

Rodri, basın toplantısında takımın genç yeteneği Lamine Yamal ile birlikte oynama isteğinden de bahsetti. Ona göre Yamal'ın bireysel becerileri ve takım oyununa katkısı Barcelona projesinin önemli bir parçası. İkili, birlikte potansiyellerini daha iyi ortaya koyabilir.

Rodri'nin Barcelona formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacağı ve takımın oyununu nasıl etkileyeceği uzmanların ve taraftarların gündeminde. İspanya Millî Takımı kaptanının deneyiminin Katalan ekibine hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirmesi bekleniyor.

RodriBarcelonaHansi FlickLamine Yamalİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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