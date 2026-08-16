Bütün bir şehri satın alıp 6 yıldır yalnız yaşayan ABD'li girişimcinin hayatı!

ABD'li girişimci Brent Underwood'un hayatı sıradan şehir sakinlerinden büyük ölçüde farklı. Terk edilmiş bir şehri satın alan Underwood, yıllardır burada tek başına yaşıyor.

“Hayalet şehir” artık onun mülkü. Underwood 2018 yılında Kaliforniya'dakiterk edilmiş Cerro Gordo kasabasını 1,4 milyon dolara satın aldı. 2020'den beri ise bu bölgede neredeyse tek başına yaşıyor.

Kasabada:

22 bina;

eski gümüş madenleri;

tarihi yapılar;

terk edilmiş sokaklar bulunuyor.

Bir zamanlar insanlarla dolup taşan kasaba, bugün neredeyse yalnızca onun için “ev” haline gelmiş durumda.

Yalnız değil: kedileri ve keçileri var

Underwood'un sürekli arkadaşları ise 7 kedi ve birkaç keçi. Tüm şehri kendi yönetiminde tutan Underwood, burayı restore etmeye ve tarihi görünümünü korumaya çalışıyor.

Bir düşünün: Koca bir şehir sizin, ancak çevrenizde hiç kimse yok. Siz böyle bir yerde tek başınıza yaşayabilir miydiniz?