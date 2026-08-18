Rodri, Real Madrid yerine Barcelona’yı neden seçtiğini açıkladı

Mevcut Ballon d’Or sahibi Rodrigo Hernández resmen Barcelona futbolcusu oldu ve Katalan kulübüne transfer kararının ardındaki nedenleri açıkladı. Manchester City formasıyla 13 kupa kazanan deneyimli orta saha oyuncusu, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve sağlık kontrolünden başarıyla geçti. Bu transfer Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı; zira oyuncunun hizmetleriyle ezeli rakip Real Madrid de ciddi şekilde ilgileniyordu. Goal.com haberine göre .

Goal.com’un haberine göre, uzun süren görüşmelerin ardından resmen tanıtılan İspanyol futbolcu, transfer sürecinin zorlu geçtiğini itiraf etti. Manchester City’den ayrılma kararının zor olduğunu, İngiliz kulübünün kendisine çok şey kattığını ve her zaman minnettar kalacağını vurguladı. Ayrıca transferin gerçekleşmesine yardımcı olduğu için Manchester City yönetimine teşekkür etti.

Madrid’in teklifi ve ana öncelik

Rodri , basın toplantısında başkent kulübünden de ciddi bir teklif aldığını gizlemedi. Ancak kendi sözlerine göre Katalan kulübü her zaman onun için en önemli tercih olmuştu.forması giyen orta saha oyuncusu, futbol anlayışı ve değerleriyle kulübün kendisi için her zaman dünya çapında bir örnek olduğunu belirtti. Ayrıca yönetime ilk tercihinin kesinlikle bu takım olduğunu açıkça söylediğini ifade etti.

Yeni takımında La Liga’daki üstünlüğü korumayı ve teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Avrupa kupalarında yeni bir seviyeye çıkmayı kendisine büyük hedef olarak belirledi. Rodri, Alman teknik adamın cesur taktik fikirlerinin son derece çekici olduğunu kabul ederek, kendisiyle olumlu görüşmeler yaptığını da ekledi.

Fiziksel durum ve genç yetenekler

Son dönemde geçirdiği bel ameliyatının ardından fiziksel durumuna da değinen futbolcu, bunun basit bir tedavi olduğunu ve şu anda sahalara dönmeye tamamen hazır olduğunu açıkladı. Ayrıcakadrosundaki genç yıldızlardan, özellikle Lamine Yamal’ın olağanüstü gelişiminden ve sergilediği futboldan etkilendiğini gizlemedi.

Rodri, büyük deneyimini genç takımla paylaşmaya ve bu sezon takımın en büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.