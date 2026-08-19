Xabi Alonso, Austin MacPhee’nin Chelsea’nin teknik ekibine neden katıldığını açıkladı

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Aston Villa’dan deneyimli duran top uzmanı Austin MacPhee’yi ekibe katma kararı hakkında konuştu. Uzmanın görüşüne göre, belirli alanlarda üst düzey uzmanları kadroya dahil etmek, Maviler’in İngiltere Premier League liderleriyle arasındaki farkı azaltma yolunda önemli bir adım. Kulüp, bu kadro değişikliğiyle oyunun her alanında üstünlük kurmayı hedeflediğini gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Men in Blazers Network’e verdiği röportajda Xabi Alonso, yeni antrenörün takıma katılmasının kulübün gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguladı. Chelsea yönetiminin Aston Villa ile tazminat konusunda anlaşmaya varmasının ardından İskoç uzman, temmuz ayının sonunda Stamford Bridge’deki kulüp merkezine katıldı ve kısa sürede takımın sezon öncesi hazırlıklarına taktik fikirlerini aktarmaya başladı.

Deneyim ve Uyum Süreci

Austin MacPhee, geçtiğimiz dönemde Unai Emery yönetimindeki Aston Villa’yı duran toplardan ve kornerlerden etkili şekilde yararlanan güçlü bir takıma dönüştürerek büyük itibar kazandı. Xabi Alonso’nun İngiliz futbolundaki ilk sezonunu geçirdiği düşünüldüğünde, yerel koşulları iyi bilen bu tür uzmanların desteğinin oldukça faydalı olması doğal.

“Kendi alanlarında en iyi uzmanlara sahip olmak istiyoruz. Elbette Austin’in Premier League’de büyük deneyimi var,” diyor Xabi Alonso. Sözlerine göre teknik ekibin İngiltere ligindeki gerekliliklere hızla uyum sağlaması önemli bir görev. Ben Roberts ve Austin MacPhee gibi uzmanların geçen sezon edindiği deneyim, her maça hazırlanırken büyük katkı sağlayacak.

Cole Palmer ve takımın gelecek planları

Teknik ekipteki değişikliklerin yanı sıra Xabi Alonso, sahadaki en önemli liderlerden biri olan Cole Palmer’ın performansını daha da geliştirmek için de çalışıyor. Geçen sezon sakatlıklar ve fiziksel sorunlar nedeniyle İngiliz futbolcunun performansı istikrarlı değildi. Ancak teknik direktör, oyuncuyu fiziksel ve taktik açıdan yeniden hazırlayarak en iyi formuna döndüreceğine kesinlikle inanıyor.

Daily Mail’e verdiği demeçte Xabi Alonso, 24 yaşındaki futbolcuyu yeniden hazır hâle getirme planının ilk aşamasının tam fiziksel hazırlığa dayandığını belirtti. Oyuncunun kendini yüzde 100 sağlıklı hissetmesi ve sahada tüm gücünü ortaya koymaya hazır olması gerekiyor. Ancak bundan sonra futbolcunun özgüveninin artacağı, takım taktiğinden keyif almaya başlayacağı ve görevlerini eksiksiz yerine getirebileceği ifade edildi.