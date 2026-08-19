Real Madrid'in Rodri için düşük bir teklif yaptığı ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin en sansasyonel gelişmelerinden birinin ayrıntıları netleşti. El Chiringuito TV'nin haberine göre, bu yıl Ballon d'Or'u kazanan İspanyol yıldız Rodri için Real Madrid ile Barcelona arasında büyük bir rekabet yaşandı. Ancak "Kraliyet Kulübü"nün sunduğu ilk mali teklif, Manchester City yönetimini ve futbol uzmanlarını şaşkına çevirdi. Goal.com haberine göre.

Mali fark ve Madrid'in çaresizliği

Kaynaklara göre Florentino Pérez yönetimindeki Real Madrid, Rodri için 40 milyon euronun altında, son derece mütevazı bir teklif sundu. 15 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulübün bu hamlesi, futbolcunun statüsü ve İspanya Millî Takımı'yla elde ettiği büyük başarılarla kesinlikle örtüşmüyordu. Madrid ekibi daha sonra teklifini yaklaşık 45 milyon euroya yükseltse de Manchester City bunu yeterince ciddi bulmadı.

İngiliz kulübüyle 13 büyük kupa kazanan 30 yaşındaki ön libero, sakatlığını atlatmış olmasına ve yaşına rağmen dünya çapında bir futbolcu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle İngilizlerin transferi için daha yüksek bir bedel talep etmesi mantıklıydı.

Katalanların kararlı hamlesi ve Barcelona'nın zaferi

Real Madrid kararsız kalırken Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımının ana hedefine ulaşması için kararlı bir hamle başlattı. Katalan yönetimi, Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından orta sahaya deneyimli bir futbolcunun su ve hava kadar gerekli olduğunun farkındaydı. Sonuç olarak Blaugrana, 60 milyon euroluk garanti bedel ve 11 milyon euroluk ek bonus içeren toplam teklifle Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Spotify Camp Nou'da resmen tanıtılan Rodri, Katalan kulübüyle 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Hansi Flick yönetimindeki yeni proje için yalnızca lider bir oyuncu değil, genç futbolculara destek olacak önemli bir figür kazanılması açısından da değerlendiriliyor.

Tanıtım töreninde Rodri, Santiago Bernabéu da dahil olmak üzere diğer kulüplerin ilgisini gizlemedi. "Bu zor bir karardı. Öncelikle bana çok şey katan ve mutlu günler yaşatan City'den ayrılmak kolay olmadı. Ayrılışımı kolaylaştırdıkları için kendilerine minnettarım" diyen futbolcu, yeni takımındaki ilk sözlerinde bunları vurguladı.