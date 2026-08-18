Conor Gallagher İlk Çocuğunu Beklediğini Açıkladı

·5·Spor
Conor Gallagher İlk Çocuğunu Beklediğini Açıkladı

Tottenham orta saha oyuncusu Conor Gallagher ve nişanlısı Aine May Kennedy, ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı. Goal.com bu haberi duyurdu. Bu müjdeli haber, futbolcunun hayranları ve tüm futbol kamuoyu arasında büyük ilgi ve sıcak tepkilere yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Çift, Instagram hesaplarında özel bir fotoğraf çekiminden kareler paylaşarak bu önemli gelişmeyi duyurdu. Kennedy, doğada çekilmiş birkaç fotoğraf yayımlarken bunlara gebelik ultrasonu sonucunu da ekledi. Paylaşımın açıklamasında, gelecek yılın ocak ayında dünyaya gelmesi beklenen bebek hakkında bilgi verildi.

Futbol Dünyasından Tebrik Yağmuru

Söz konusu açıklamanın ardından çok sayıda futbolcu, kulüp ve tanıdık samimi dileklerini iletmeye başladı. Özellikle Tottenham takım arkadaşları Mikey Moore, Pedro Porro ve Kevin Danso, yorumlar bölümünde tebriklerini paylaştı. Ayrıca Atlético Madrid ve Crystal Palace'taki eski takım arkadaşları da bu mutluluğa ortak oldu.

Özellikle Atlético Madrid'in resmi hesabının genç aileye samimi dileklerini iletmesi dikkat çekti. Bu durum, futbolcunun eski kulübüyle de sıcak ilişkilerini sürdürdüğünü gösteriyor. İngiltere Milli Takımı oyuncularının eşleri de tebrik gönderenler arasında yer aldı.

Sahadaki Yeni Görevler ve Sezon Öncesi Hazırlıklar

Conor Gallagher, özel hayatındaki önemli değişikliklerin yanı sıra profesyonel kariyerine de özel önem veriyor. Ocak ayında takıma katılmasının ardından Tottenham'daki ilk tam sezonuna hazırlanıyor. Futbolcu, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki yeni sisteme uyum sürecinden de bahsetti.

Gallagher'ın belirttiğine göre takımda yeni bir atmosfer, yeni yüzler ve yeni bir oyun tarzı şekilleniyor. Sezon öncesi kamplarında teknik direktörün taleplerini doğru anlamak ve sahada aynı dili konuşmak temel görev oldu. Orta saha oyuncusunun, babalık rolüne hazırlık yaparken İngiltere Premier Lig'inin yeni sezonunda Tottenham'da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Conor GallagherTottenhamPremier LigFutbol HaberleriTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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