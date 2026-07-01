Ashley Cole sürpriz bir kararla Cesena teknik direktörlüğünden istifa etti

İngiltere milli takımı ile Arsenal ve Chelsea kulüplerinin eski efsanevi savunmacısı Ashley Cole, İtalya'nın Cesena kulübündeki teknik direktörlük görevini bıraktı. Bu beklenmedik karar, uzman ismin teknik direktör olarak başladığı kariyerinin üzerinden henüz üç ay geçmişken açıklandı. Serie B ekibinde Cole, sadece sekiz maça çıkma fırsatı bulabildi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

45 yaşındaki teknik adam, Mart ayında takımın başına geçmişti. Daha önce Derby, Everton, Birmingham ve İngiltere U21 milli takımlarında teknik ekipte görev alarak geniş bir deneyim kazanmıştı. Ancak, bağımsız bir teknik direktör olarak attığı ilk adım beklediği kadar başarılı olmadı. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör ile kulüp yönetimi arasındaki stratejik görüş ayrılıkları ayrılığın temel nedeni oldu.

Ashley Cole, Instagram sayfasında kulübe veda mesajı yayınlayarak futbolculara ve çalışanlara teşekkür etti. Açıklamasında, yeni bir oyun tarzı oluşturmaya çalıştığını ancak kulübün gelecek gelişim planları değiştiği için ayrılmaya karar verdiğini vurguladı. Eski futbolcu, "Sportif direktörle kulüp stratejisindeki değişiklikler üzerine yaptığımız görüşmelerden sonra, kariyerime başka bir yerde devam etmenin uygun olacağına karar verdim" diye yazdı.

Sonuçlar ve adaptasyon sorunları

Cole'un İtalya'daki kariyeri istatistiksel olarak da parlak geçmedi. Yönettiği sekiz maçta Cesena sadece bir galibiyet alırken, üç beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçlar sadece yönetimi değil, taraftarları da endişelendirdi. Yerel taraftarlar arasında Cole'un atanmasına şüpheyle bakanların sayısı oldukça fazlaydı.

Ayrıca, takım içindeki atmosferin de ideal düzeyde olmadığı söyleniyor. Bazı futbolcuların yeni düzenden ve antrenman tarzından memnun olmadığına dair söylentiler yayıldı. En önemlisi, Ashley Cole için dil bariyeri büyük bir sorun haline geldi. Her ne kadar zamanında Roma formasıyla iki sezon oynamış olsa da, taktik talimatları İtalyanca konuşan kadroya anlatmakta zorluklar yaşadı.

İtalya futbolu, karmaşık taktik şemaları ve katı disiplini ile tanınır. Ashley Cole gibi genç bir teknik adam için böyle bir ortamda, özellikle alt ligde kendini kanıtlamak kolay olmadı. Stratejik değişiklikler ve düşük sonuçların kombinasyonu, istifasını kaçınılmaz kıldı. İngiliz teknik adamın bundan sonra kariyerine başka bir ligde veya bir teknik ekibin parçası olarak devam etmesi bekleniyor.