Alejandro Garnacho'nun Chelsea'den ayrılması bekleniyor

Londralı Chelsea kulübü, beklenen performansı sergileyemeyen Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho ile vedalaşma konusunu değerlendiriyor. Bir zamanlar Manchester United akademisinin en parlak temsilcilerinden biri olarak kabul edilen futbolcu, Londra kulübüne transfer olduktan sonra eski formuna bir türlü kavuşamadı. Goal.com'un haberine göre kulüp yönetimi, 2026 yaz transfer döneminde 40 milyon sterlin değer biçilen futbolcu için teklifleri dinlemeye hazır. Bunu Goal.com haber veriyor.

Garnacho'nun Stamford Bridge'e gelişi üzerinden henüz 12 ay geçmiş olsa da, geleceğine dair soru işaretleri günden güne artıyor. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Batı Londra'da kendisinden beklenen sonuçları veremedi. Manchester United'dan görkemli bir şekilde ayrıldıktan sonra, yeni takımında istikrarını kaybetti. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 43 maça çıkarak sadece 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Oyun tarzındaki sorunlar ve eleştiriler

Eski Chelsea forveti Tony Cascarino, futbolcunun mevcut durumunu Newcastle kanat oyuncusu Anthony Gordon ile kıyasladı. Cascarino'ya göre, her iki futbolcu da kapasiteleri konusunda belirli sınırlamalara sahip ve rakip savunmacılar onların oyun tarzını çözmüş durumda. Garnacho, Old Trafford'da sergilediği hızlı baskınları ve teknik hareketlerini Londra'da gösteremiyor, bu da özgüveninin düşmesine neden oldu.

Cascarino ayrıca futbolcunun Manchester United'dan ayrılış sürecine de değindi. Sözlerine göre, Erik ten Hag ve ardından Ruben Amorim ile yaşanan anlaşmazlıklar Garnacho'nun psikolojik durumunu olumsuz etkiledi. Futbolcu, Manchester'da kalmaktansa şansını başka bir yerde denemeyi tercih etti ancak bu karar kariyeri için faydalı olmadı. Hatta Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı.

Londra hayatı ve transfer ihtimali

Uzmanın belirttiğine göre, birçok yabancı futbolcu için Londra hayatı sportif başarılardan daha cazip görünebilir. Garnacho'nun da Manchester'a kıyasla başkentin konforunu tercih etmiş olması muhtemel. Ancak profesyonel açıdan, Chelsea gibi kadrosu aşırı genişlemiş bir kulüpte yer edinmek oldukça zorlayıcı geçiyor.

Şu anda Chelsea yönetimi, kadroyu temizlemek ve mali dengeyi korumak amacıyla Garnacho'yu satmaya meyilli. Eğer önümüzdeki haftalarda uygun bir teklif gelirse, kulüp zararlarını azaltmak için Arjantinli kanat oyuncusu ile yollarını ayırabilir. Bu durum, takımdaki diğer yetenekli gençler için yer açılmasına hizmet edecektir.