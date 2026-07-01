Dünyada Son Ayların En Güçlü Jeomanyetik Fırtınası Bekleniyor

·29·Teknoloji
Dünyada Son Ayların En Güçlü Jeomanyetik Fırtınası Bekleniyor

Güneş'te meydana gelen yeni bir güçlü patlama sonucunda Dünya'ya doğru devasa bir plazma akımı ilerliyor. Uzmanlar, bu olayın bu yılın Mart ayından bu yana gözlemlenen en güçlü jeomanyetik fırtınaya dönüşebileceğini belirtiyor. Bu durumun sadece teknolojik sistemleri değil, insan sağlığını da önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Güneş yüzeyinde maksimum X sınıfına ait bir patlama kaydedildi; bu patlama kozmik ölçekte orta yoğunlukta olsa da yönü endişe uyandırıyor. ixbt.com verilerine göre, aktif güneş lekeleri neredeyse doğrudan Dünya yönünde konumlandığı için yüklü parçacık akımı gezegenimize tüm gücüyle çarpacak.

Teknolojik Sistemler ve İletişim İçin Riskler

İlk hesaplamalara göre, beklenen manyetik fırtınanın G3 seviyesine (güçlü fırtına) ulaşması neredeyse kesin. Uzmanlar G4 seviyesindeki ekstrem senaryoları şimdilik dışlasalar da, G3 seviyesi bile modern teknolojiler için ciddi bir sınav olarak kabul ediliyor. Özellikle bu tür olaylar uydu altyapısını olumsuz etkileyebilir.

Fırtına sırasında kısa dalga iletişim sistemlerinde kesintiler, GPS navigasyon cihazlarında hatalar ve elektrik iletim hatlarında voltaj artışları gözlemlenebilir. Özbekistan topraklarında da mobil iletişim ve internet kalitesinde geçici düşüşler yaşanması muhtemeldir, çünkü üst atmosferdeki iyonlaşma radyo dalgalarının yayılımını engeller.

Zamanlama ve Önlemler

Güneş plazması cephesinin önümüzdeki 24 saat içinde Dünya'ya ulaşması tahmin ediliyor. Modelleme sonuçları, ana darbenin Taşkent saatiyle gece veya yarın sabah saatlerine denk geleceğini gösteriyor. Bu durum, normalde görünmeyen enlemlerde bile gece gökyüzünde kutup ışıklarının gözlemlenmesine neden olabilir.

Doktorlar, manyetik fırtına döneminde kronik hastalığı olan, özellikle kan basıncı ve kalp-damar sistemiyle ilgili sorunları bulunan vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Böyle günlerde fiziksel zorlanmalardan kaçınmak, daha fazla su içmek ve dinlenme düzenine uymak yerinde olacaktır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu yıl Güneş aktivitesinin 25. döngüsündeki zirve dönemine denk geliyor. Bu da önümüzdeki aylarda benzer jeomanyetik olayların sıkça tekrarlanacağına işaret ediyor. Uzmanlar durumu sürekli izleyerek meydana gelebilecek teknolojik arızaları önlemek için önlemler alıyor.

GüneşManyetik FırtınaTeknolojiUzayÖzbekistan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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