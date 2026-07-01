Michael Olise, 2026 Dünya Kupası'nda Pele'nin tarihi asist rekoruna yaklaştı

Fransa milli takımının kanat oyuncusu Michael Olise, 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansıyla tarihi bir başarıya yaklaşıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Brezilyalı efsane Pele'nin Dünya Kupaları'ndaki eşsiz rekorunu yakalama şansına sahip.

Olise, İsveç ile oynanan 1/16 final maçında yaptığı iki asist ile Fransa'nın 3-0'lık net galibiyetine büyük katkı sağladı.

İsveç maçında iki asist

Fransa, maç boyunca rakibi karşısında belirgin bir üstünlük kurdu. Michael Olise ise hücumları organize etme, boş alanlar bulma ve belirleyici paslar verme konusunda takımın en aktif oyuncularından biri oldu.

Kanat oyuncusunun yaptığı iki asistle birlikte, mevcut Dünya Kupası'ndaki toplam asist sayısı beşe yükseldi. Bu istatistik onu Dünya Kupası tarihinin en iyi asistçileri arasına taşıdı.

Önünde sadece efsanevi Pele kaldı

İstatistik uzmanı Opta Sport portalının verilerine göre, Dünya Kupaları'nda asistlerin ayrı olarak sayılmaya başlandığı 1966 yılından bu yana, tek bir turnuvada beşten fazla asist yapan tek futbolcu Pele'dir.

Brezilya futbolunun efsanesi, 1970 Dünya Kupası'nda altı asist yapmıştı. Brezilya'nın şampiyon olduğu o turnuvada Pele, takımın ana liderlerinden biriydi.

Olise, bir sonraki maçta bir asist daha yaparsa Pele'nin 56 yıllık rekorunu yakalayacak. İki asist ise yeni bir tarihi rekor anlamına gelecek.

Fransa hücumunda kritik rol oynuyor

Michael Olise, bu Dünya Kupası'nda sadece asistleriyle değil, aynı zamanda oyun kuruculuğuyla da dikkat çekiyor.

Hızı, tekniği ve ceza sahası çevresindeki doğru karar verme yeteneği, Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa hücumunu daha da tehlikeli hale getiriyor.

Rakipler ana odağı Mbappe'ye verdiğinde, Olise oluşan boş alanları verimli kullanarak takım arkadaşlarına net fırsatlar yaratıyor.

Sıradaki rakip Paraguay

Fransa milli takımı, Dünya Kupası'nın 1/8 final aşamasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 5 Temmuz'da oynanacak. Michael Olise bu maçta da asist yaparsa, dünya futbolu efsanesi Pele'nin tarihi istatistiğine ortak olabilir.

Fransa, turnuvanın favorilerinden biri olarak şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Olise'yi ise takım başarısının yanı sıra, Dünya Kupası tarihine geçme fırsatı bekliyor.