Montella Kalıyor, Türkiye Milli Takımı'nda Büyük Değişimler Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımının ardından başantrenör Vincenzo Montella ile iş birliğini sürdürme kararı aldı.

Türkiye Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememiş olsa da, federasyon yönetimi sorunu sadece başantrenörü değiştirerek çözmeyi planlamıyor. Temel değişikliklerin Montella'nın teknik ekibi, oyuncu seçim kriterleri ve takımın taktik oyununa yönelik olması bekleniyor.

Federasyon Montella'yı destekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndaki erken veda sonrası Montella'nın görevden alınması gibi bir planlarının olmadığını belirtmişti.

İtalyan teknik adam da istifa etme niyetinde olmadığını, milli takımda çalışmak için hâlâ yeterli güce ve tutkuya sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye, Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak son maça kadar play-off şansını kaybetmişti. Takım, gruptaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti ancak bu galibiyet bir üst tura çıkmak için yeterli olmadı.

Teknik ekibe mentor ekleniyor

Takvim yayınında bildirildiğine göre, federasyon yönetimi Montella ile Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi öncesinde yapılacak değişiklikleri görüştü.

Taraflar, teknik ekibin kısmen yenilenmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu. Özellikle ekibe deneyimli bir danışman-mentor dahil edilmesi planlanıyor.

Yeni uzmanın Montella'ya taktik kararlar, maç analizleri ve kritik durumlarda takım yönetimi konusunda yardımcı olması bekleniyor.

Bu karar, federasyonun Montella'yı tamamen değiştirmek yerine, etrafındaki çalışma sistemini güçlendirme yolunu seçtiğini gösteriyor.

Fiziksel hazırlık ekibi de yenilenebilir

Türkiye milli takımının atletik ve fiziksel hazırlığından sorumlu uzmanların faaliyetleri de yeniden değerlendirilecek.

Takvim'in haberine göre, bu alandaki antrenör kadrosunda değişiklikler olması muhtemel. Federasyon, futbolcuların turnuva boyunca fiziksel durumlarını, toparlanma hızlarını ve yüksek baskı altındaki performanslarını detaylıca analiz etmek istiyor.

Uluslar Ligi'ne kadar olan sürenin, yeni yaklaşımları test etmek ve teknik ekibin görevlerini net bir şekilde dağıtmak için kullanılması bekleniyor.

Oyuncu seçiminde yaklaşım değişiyor

Montella artık milli takıma isimlere veya geçmiş hizmetlere bakarak değil, futbolcuların güncel form durumuna göre oyuncu çağırmayı planlıyor.

Teknik direktörün, iyi performans sergileyen yeni futbolculara daha fazla şans vermesi ve kadro seçiminde daha esnek olması bekleniyor.

Bu karar, Trendyol Süper Lig ve Avrupa şampiyonalarında kendini gösteren genç futbolculara milli takım kapılarının daha geniş açılmasını sağlayabilir.

Santraforsuz oyun yeniden gözden geçirilecek

Montella döneminde en çok eleştirilen konulardan biri, nominal 9 numara olmadan, yani klasik bir santrafor olmadan oynama tarzı oldu.

Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk iki maçında gol atamayınca bu taktik yaklaşım sert eleştirilere maruz kaldı. Takım birçok atak geliştirmiş olsa da, pozisyonları gole çevirme konusunda sorun yaşadı.

Takvim'in haberine göre Montella bu sistemi yeniden gözden geçirmeye hazır. Takım klasik bir santraforla oynayabilir veya hücum yapısı rakibin özelliklerine göre değiştirilebilir.

Uluslar Ligi Montella için yeni bir sınav olacak

Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi, Montella ve yenilenen teknik ekip için önemli bir sınav niteliği taşıyacak.

Federasyon, Dünya Kupası'ndaki hataların tekrarlanmamasını, takımın hücumda daha etkili ve kadro seçiminde daha adil olmasını umuyor.

Montella görevinde kalıyor ancak bu, işlerin eskisi gibi devam edeceği anlamına gelmiyor. Artık İtalyan teknik adamdan sadece sonuç değil, aynı zamanda taktik esneklik, güçlü bir teknik ekip ve en liyakatli futbolculara güvenmesi bekleniyor.